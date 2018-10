Martina Hamdy è innamorata di Francesco Monte? Signorini lancia la bomba

Martina Hamdy è innamorata di Francesco Monte? Il gossip inaspettato di Alfonso Signorini

Non lo avremmo mai detto, ma secondo Alfonso Signorini Martina Hamdy sarebbe innamorata di Francesco Monte! Da circa una settimana l’opinionista del Grande Fratello Vip 2018 ha scatenato la curiosità dei seguaci su Instagram. Attraverso il profilo di Ivano Marino, ha fatto sapere che in Casa c’è una concorrente segretamente innamorata di Monte. Ci ha lasciati sulle spine per diversi giorni, ma ieri sera è stato svelato tutto e oggi il gossip impazza sulla rete. A ridosso della puntata, Ivano è solito fare dei video ai concorrenti da dietro gli specchi e lo stesso ha fatto ieri sera, dicendo: “Chi tra queste ragazze è colei che è innamorata del nostro Francesco?”.

Martina segretamente innamorata di Monte? Parola di Signorini

Nell’inquadratura, parlando della concorrente innamorata di Francesco, c’erano Martina, Benedetta, Jane e Giulia Provvedi. Subito dopo ha pubblicato un video della doccia di Monte, con su scritto “Tra poco vi sveleremo il nome”, per cui è quasi certo che dicendo “il nostro Francesco” si riferisse a Monte. Mai avremmo pensato che si trattasse di Martina o Giulia, visto che sono fidanzate. Piuttosto sarebbe stato semplice pensare a Benedetta, ma anche a Jane visto che sembra in crisi verso il fidanzato Gianmarco. E invece a fine puntata Ivana ha pubblicato il video rivelazione: inquadrando proprio Martina, ha detto “Eccola, è lei ragazzi. Svelato”. E sul video ha aggiunto questa scritta: “E la ragazza segretamente innamorata è… Martina. Parola di Alfonso Signorini“.

Il gossip di Signorini su Martina e Francesco: “Presto approfondiremo”

Alfonso, che ieri sera si è scontrato proprio con Monte, ha postato poi a sua volta i video nelle sue Instagram Stories e ha scritto: “L’avreste mai detto? Presto approfondiremo con lei”. Il gossip al Gf Vip è servito: Martina sarebbe innamorata in segreto di Monte. Ma non si tratterà mica di un’infatuazione da ragazzina, come lo era la stessa Giulia Salemi? Insomma, si rivelerà un fuoco di paglia? Non dimentichiamo che Martina è fidanzata e il suo compagno le ha anche mandato un aereo, quindi non ci sono segni di rottura.