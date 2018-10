Signorini scatena l’ira di Francesco Monte, lo scontro al Gf Vip: “Vola basso”

Alfonso Signorini e Francesco Monte litigano al Gf Vip per un confessionale su Cecilia

Nella quinta puntata del Gf Vip, Alfonso Signorini e Francesco Monte sono arrivati allo scontro. I due hanno litigato dopo un confessionale in cui Francesco piangeva per Cecilia e mostrato a Giulia Salemi. Così l’opinionista ha fatto notare questo particolare a Giulia, dicendo: “Questo qua va in confessionale e parla di Cecilia. Volete arrivare a un punto? Sono quattro settimane che state agli inizi”. Se la Salemi ha risposto con un semplice “Non puoi paragonare cinque anni con quattro settimane”, per Francesco le cose sono state diverse e subito dopo questo momento si è sfogato: “Di un confessionale di un’ora e mezza mandano in onda una cosa di 5 minuti di una cosa di cui abbiamo già parlato. Mi dispiace che Alfonso parli in questo modo. Io ho descritto una cosa che non c’è più. Eppure ho utilizzato dei verbi, ho utilizzato il passato”.

Signorini scatena l’ira di Francesco Monte: “Mettete qui due attori”

Anche le parole sul rapporto con Giulia, a cui credono davvero in pochi, hanno scatenato la reazione di Francesco: “La direzione la vogliono gli altri fuori. Io la vivo in modo naturale. E poi ho un nome, non mi chiamo questo“. Queste sono state le parole fuori onda, ma poi appena Ilary si è messa in collegamento lo scontro tra Signorini e Monte è ripreso: “Mi sto raccontando in tutta la mia totalità, a cuore aperto. Se volete che si arrivi a un punto, mettete due attori qui e vi porta al punto che volete”, ha detto il concorrente. Subito è arrivata la risposta di Alfonso, che ha bacchettato Monte: “Io vedo quello che la gente vede da casa. Non posso sapere se è un montaggio da 25 minuti a tre secondi. Mi è sembrato poco carino che parlassi sempre di Cecilia e mai di Giulia. Sei troppo concentrato a vivere questa esperienza pensando a quello che la gente da casa potrebbe pensare di te. Vivila e divertiti. Non stai facendo un concilio di guerra, non stai decidendo le sorti dell’umanità”.

Francesco Monte e Signorini litigano al Gf Vip: “Toni da strafottente, vola basso”

Dal punto di vista di Francesco, ritagliare dei minuti da un discorso più ampio vuol dire distorcere la realtà: “Stavo piangendo per Giulia, per delle cose che mi ha detto lei e che non mi aspettavo. Basta distorcere la realtà. Se mi preoccupassi del pensiero esterno non avrei parlato di Cecilia e non mi sarei avvicinato a Giulia, visto che mi hanno criticato nell’esperienza precedente. Per me è distorcere la realtà tagliare quello che dico e mandarlo in onda”. A queste parole, però, Signorini ha subito ribattuto dicendo: “Se non vuoi che la realtà venga distorta non piangere per Cecilia, parla solo di Giulia. Permettimi di moderare un po’ questi toni da strafottente. Vola basso“.