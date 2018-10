Jane Alexander in crisi per Elia al GF Vip: arriva il commento del compagno

Jane Alexander vicina a Elia Fongaro al Grande Fratello Vip: parla il compagno

Jane Alexander ed Elia Fongaro al Grande Fratello Vip hanno sorpreso proprio tutti. Sicuramente nessuno si aspettava che l’attrice si sarebbe avvicinata in modo così profondo a un altro concorrente. Infatti, sappiamo bene che è entrata nella Casa più spiata d’Italia da fidanzata. Proprio questo particolare al momento sta complicando il tutto. Jane è visibilmente provata per la situazione che inaspettatamente si è creata nella Casa. Nel reality, in diretta, la Alexander ha spiegato che la sua relazione con Gianmarco non stava andando nel migliore dei modi. Questo l’ha fatto dopo aver ricevuto una proposta importante dal compagno. Quest’ultimo ha chiesto fuori dalle mura della Casa, urlando, di diventare sua moglie. Jane è andata subito in crisi, poiché non sapeva che risposta dargli. Nel corso della scorsa puntata del 22 ottobre l’attrice ha rivelato di essere rimasta un po’ scossa da questa proposta poiché i rapporti con Gianmarco, prima di entrare nel programma, non erano dei migliori. Ed ecco che ora arriva un commento proprio di Gianmarco.

Jane Alexander, il fidanzato Gianmarco risponde a un commento sui social e parla di amore

Lo scorso 11 ottobre Gianmarco ha condiviso una foto su Instagram che lo ritrae con Jane. Ed ecco che un’utente in questi giorni commenta il post chiedendo all’uomo: “Ma chi te la fa fare?” Scendendo nel dettaglio, l’utente si dice convinta del fatto che Jane stia recitando nella Casa, in quanto è anche una grande attrice. Non solo, afferma anche che la Alexander stia anche facendo passare dalla parte del torto a Gianmarco. A queste dichiarazioni, il fidanzato di Jane decide così di commentare: “L’amore ti fa fare di peggio”. Finalmente arriva una risposta da parte sua. Parla di amore, forse per far intendere a tutti di essere disposto a tutto pur di dimostrare a Jane il suo sentimento.

Jane Alexander farà coppia con Elia Fongaro al Grande Fratello Vip?

Nel frattempo, Jane sembra legarsi sempre di più a Elia. La Alexander è in crisi, in quanto non riesce a capire cosa prova per il giovane gieffino. In questi giorni si è anche lasciata andare a un lungo sfogo con alcune delle sue coinquiline. Proprio a loro l’attrice ha rivelato di essere in una situazione complicata e difficile.