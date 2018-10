Jane ed Elia nuova coppia al GF Vip? Coccole sospette nella notte

Jane Alexander ed Elia Fongaro molto vicini al Grande Fratello Vip: nella notte coccole sospette tra le coperte

Jane Alexander ed Elia Fongaro potrebbero davvero diventare una nuova coppia al Grande Fratello Vip? Nella Casa più spiata d’Italia tutto può accadere! A Mattino 5, rivelano che nella notte è accaduto qualcosa di particolare tra i due. Scendendo nel dettaglio, pare che dopo la puntata Jane ed Elia abbiano deciso di dormire insieme e proprio tra le coperte ci sarebbero state delle coccole sospette. Il tutto sarebbe durato circa un’ora e mezza rivelano a Mattino 5, ma non si sa per certo se tra i due sia accaduto qualcosa di importante. Si pensa già a un bacio, ma molti sono convinti che l’attrice debba stare attenta al giovane. Sono in tanti coloro che sono convinti del fatto che Elia sia un ragazzo molto furbo, in cerca del successo ma anche della vittoria all’interno del reality. Una storia con Jane lo farebbe sicuramente diventare noto. Infatti, ricordiamo che i due concorrenti hanno un’età differente e il Fongaro è molto più giovane della Alexander. Pertanto, una loro eventuale love story attirerebbe l’attenzione di tutto il pubblico.

Jane ed Eli, nascerà una storia d’amore? L’attrice non risponde alla proposta di matrimonio del compagno

Cos’è accaduto realmente questa notte tra Elia e Jane? Non sappiamo con certezza se tra loro stia nascendo un amore. Sicuramente l’attrice è entrata nel reality come una donna impegnata. Solo l’altro giorno, il compagno le ha chiesto di sposarlo urlando fuori dalla Casa. Il gesto dell’uomo, però, non è stato proprio apprezzato dalla Alexander. Infatti, l’attrice è apparsa subito molto triste, rivelando di non avere ancora una risposta da dare al compagno. Proprio nel corso della diretta del 22 ottobre, Jane si è sfogata e ha dichiarato che questa sua relazione non procedeva molto bene ultimamente. In particolare, l’attrice ha confessato che il fidanzato non l’ha mai ascoltata davvero e ora le sembra strano ricevere la proposta di matrimonio senza prima aver chiarito i loro problemi.

Jane ed Elia nuova coppia del GF Vip? I due concorrenti sempre più complici

Non sappiamo se nascerà un qualcosa di importante tra Jane ed Elia. Sicuramente, nel corso della diretta, la Alexander non ha negato di sentirsi molto vicina e serena a fianco del giovane concorrente. Anche il Fongaro non ha negato questa loro vicinanza, che potrebbe trasformarsi in altro! Questa mattina Jane ha, inoltre, avuto uno sfogo con Le Donatella, Martina e Giulia Salemi. In lacrime, l’attrice ha ammesso di trovarsi attualmente in difficoltà. Le coinquiline le hanno consigliato di ascoltare di più se stessa e di non sentirsi in colpa per nulla.