Francesca Cipriani pazza di Walter Nudo: Barbara d’Urso fa una promessa

Francesca Cipriani vuole conoscere Walter Nudo: l’aiuto di Barbara d’Urso

Francesca Cipriani cotta di Walter Nudo. Dopo averlo visto al Grande Fratello Vip, la soubrette abruzzese vuole incontrarlo a tutti i costi. Prima ha lanciato un appello sul settimanale Spy, poi ha fatto la medesima cosa in diretta tv, a Pomeriggio 5. “È il mio uomo ideale, mi piace molto fisicamente ma di più interiormente”, ha assicurato l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Che ha dalla sua parte un aiuto importante: quello di Barbara d’Urso. La conduttrice napoletana ha subito accolto la richiesta della sua opinionista e promesso: “Appena verrà qua te lo presenterò”. Del resto Barbarella e l’italo-canadese sono amici da anni e chissà che la presentatrice non sia riuscita finalmente a trovare l’uomo giusto per la Cipry…

Barbara d’Urso: “Walter Nudo? Potrebbe essere giusto per Francesca”

A Pomeriggio 5 Corinne Clèry ha sollevato qualche perplessità su una presunta intesa tra Francesca Cipriani e Walter Nudo. “Non credo siano compatibili”, ha osservato l’attrice francese. Diversa l’opinione di Barbara d’Urso: “Penso che Walter potrebbe essere quello giusto per Francesca”. Da qui la promessa di far incontrare i due nel suo salotto televisivo: Carmelita riuscirà ad avere la meglio nei panni di Cupido?

Le parole di Francesca Cipriani su Walter Nudo al Gf Vip 2018

“Walter Nudo? Vorrei scoprire la sua anima perché nella Casa sta dimostrando di essere non solo un bell’uomo, ma molto di più. E io penso che sarei la donna adatta per lui. Il ruolo di bionda svampita fa parte di me, però io sono ben altro. Non mi sono mai accontentata della superficialità”, ha fatto sapere Francesca Cipriani.