Francesca Cipriani al Grande Fratello Vip: “Sono pazza di Walter Nudo”

Francesca Cipriani vuole conoscere Walter Nudo: “Fatemi entrare al Grande Fratello Vip”

Francesca Cipriani pazza di Walter Nudo. La giunonica soubrette ha pubblicamente chiesto di entrare al Grande Fratello Vip per conoscere l’attore italo-canadese. L’appello dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è arrivato tramite Spy, nel numero in edicola da venerdì 19 ottobre. “Vorrei che mi chiamassero in studio per parlargli. Vorrei scoprire la sua anima perché nella Casa sta dimostrando di essere non solo un bell’uomo, ma molto di più. E io penso che sarei la donna adatta per lui. Il ruolo di bionda svampita fa parte di me, però io sono ben altro. Non mi sono mai accontentata della superficialità”, ha fatto sapere la Cipry. Che seguendo giorno e notte Walter ha trovato alcune affinità con il gieffino.

Walter Nudo al Grande Fratello Vip: l’appello di Francesca Cipriani

“Penso che Walter cerchi una donna in gamba, sincera, schietta, come lo è lui e lo sono io. Per me lui è un buono, un essere umano con una luce: è questo che io cerco in un uomo, la bontà, tra tutta la cattiveria che ho dovuto affrontare. Pure lui ha sofferto molto: ho saputo che lui da ragazzo era un po’ grasso e ha dovuto sopportare episodi di bullismo. Anche a me è successo: ero il capro espiatorio del gruppo e per molto tempo avevo addirittura paura a uscire di casa. Questa è una cosa che abbiamo in comune. E neppure io sono stata fortunata in amore: ho conosciuto persone opportuniste, che mi hanno fatto del male”, ha dichiarato Francesca.

Walter Nudo divorziato da poco: Francesca Cipriani single da tempo

Walter Nudo è tornato single da circa un anno, ovvero da quando è finito il suo matrimonio con una stilista francese. Al Grande Fratello Vip l’uomo ha confessato di non avere rapporti con una donna da ben dieci mesi. Una situazione che lo accomuna a Francesca Cipriani, sola da anni. “Per me è passato ancora più tempo di Walter. Mi viene da sorridere perché la gente non mi crederebbe mai, vedendo quanto sono appariscente e prosperosa, però la verità è questa. Purtroppo”, ha svelato l’ex Pupa.