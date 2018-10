Walter Nudo è single: svelato il motivo segreto al GF VIP 3

La verità sulla vita privata di Walter Nudo del GF VIP 3

Walter Nudo è single. E sicuramente vi starete chiedendo il perché. Una ragione c’è e – probabilmente ironizzando un po’ – l’ha spiegata al Grande Fratello VIP 3. Non è in cerca dell’amore, è in pace con sé stesso e non è entrato nella Casa più spiata d’Italia con l’intento di fare una strage di cuori. Ed è davvero così. Walter non ha avuto nessun tipo di atteggiamento sospetto nei confronti di nessuna coinquilina e bisogna ammettere che le belle ragazze non mancano. Walter vuole creare “solo” dei solidi rapporti di amicizia. Ci sta riuscendo alla grande: ha un bel legame sia con Francesco Monte sia con Lory Del Santo, con la quale passa ore e ore a parlare.

Grande Fratello VIP, Water Nudo spiega perché è single

Lory Del Santo ha cercato di capire come faccia Walter Nudo a conquistare le donne: “Attraverso la fisicità o la dialettica?”. L’attore ha detto di non saperlo, ma la verità è emersa solo durante un suo ultimo confessionale. Sì, ha spiegato chiaramente perché non è fidanzato: “Sto cercando di capire perché piaccio alle ragazze. Sicuramente c’entra l’aspetto fisico. Mi ha aiutato molto. Però alcune mie compagne si addormentavano stando con me. Forse per colpa di questo mio tono”. E in effetti ha un tono che infonde tranquillità… zzz…

Walter Nudo ha chiuso davvero con l’amore?

Dopo aver indagato sulla vita privata di Walter Nudo, Lory Del Santo gli ha parlato di come sta procedendo la sua esperienza nella Casa commuovendosi. Anche questa volta Walter ha avuto le parole giuste per darle nuova forza. È indubbio che tra i due ci sia una forte intesa. Ma non si evolverà mai in altro per due ragioni precise: Lory è già fidanzata mentre Walter (almeno per il momento) non è aperto a nessuna storia d’amore.