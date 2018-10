Grande Fratello VIP, Lory Del Santo si commuove: “Sto combattendo”

Lacrime di Lory Del Santo al Gf Vip 2018 per il figlio

Lory Del Santo si è commossa al Grande Fratello Vip 3. Sta reagendo positivamente (e in maniera sorprendente) a tutti gli stimoli della Casa, facendo gruppo e non isolandosi mai. Siamo sempre più convinti che abbia fatto la scelta giusta: il Gf Vip le sta facendo bene. E lei era convinta che sarebbe andata così. Dopo la scomparsa dell’altro figlio, si è chiusa in sé stessa e ha passato il periodo più buio della sua vita. Adesso, invece, ha voluto subito reagire, immergendosi in un’esperienza grandiosa. Nonostante abbia diverse distrazioni all’interno della Casa più spiata d’Italia, capita che il suo pensiero vada all’ultimo figlio perduto.

Lory Del Santo a Walter Nudo: “Sto combattendo positivamente”

Ribadendo ancora una volta di essere convinta che il Grande Fratello Vip 2018 sia per lei una vera e propria terapia, Lory Del Santo si è aperta con Walter Nudo. Ecco cosa gli ha detto: “Sono felice di aver fatto questa scelta. Sarei stata molto più triste a casa. Sto combattendo positivamente”. Dopo aver risposto a numerose critiche che le sono state rivolte contro, Lory ha voluto fare un ringraziamento speciale ai suoi amici: “Ringrazio tutti per avermi accettato con i miei pregi e i miei difetti”.

Walter Nudo e Lory Del Santo, una grande amicizia

Walter Nudo ha detto di stimare molto Lory Del Santo e per lei ha usato solo parole positive: “Io credo che Lory sia una persona straordinaria. Lei è un vero miracolo”. Mentre fuori c’è ancora chi parla della sua partecipazione e della morte del figlio, all’interno della casa Lory sta cercando la serenità. E pare proprio che ci stia riuscendo alla grande. Ha attorno a sé persone con le quali si diverte e che sono in grado di fare anche ragionamenti profondi. Come Walter Nudo, per esempio, che è diventato un grande amici della Del Santo. Una nuova amicizia che – e ne siamo certi – porterà lontano entrambi.