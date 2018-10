GF VIP 2018, Lory Del Santo risponde alle critiche e zittisce tutti

Lory Del Santo risponde alle critiche al Grande Fratello VIP 3

Lory Del Santo è entrata al Grande Fratello VIP 2018 portando con sé un’enorme polemica, che può essere riassunta con questa domanda: “È davvero pronta una mamma che ha appena perso un figlio ad affrontare un’esperienza forte come quella del GF?”. Molti hanno cercato di rispondere per lei, ma Lory ha il suo pensiero. Ha le sue ragioni. E le ha esplicate benissimo in confessionale. Nonostante alcuni commenti avrebbero potuto infastidire chiunque, Lory ha sempre mantenuto la calma e ha risposto in maniera educata a tutti. Non è entrata al Grande Fratello per fare la guerra e nemmeno per imporre il suo modo di vedere le cose, ma per “vivere”, come ha spiegato lei stessa.

Lory Del Santo si confessa: “Non dimentico nulla”

Durante uno dei suoi confessionali finora più interessanti, Lory Del Santo ha detto che avrebbe immaginato la reazione di alcuni concorrenti e che non lotta più col dolore perché sta tentando di renderselo amico. Ecco cosa ha detto: “Non si può dimenticare nulla. Bisogna cominciare a convivere con un malessere. Bisogna che diventi amico. Nella vita accadono cose inevitabili e, se sei in grado di superare tutti gli ostacoli, puoi dire di aver vissuto. E questo è un grande successo”. Lory ha spiegato che il Grande Fratello VIP 3 sarà per lei una sorta di terapia. Vuole evitare quello che le è accaduto dopo la morte dell’altro figlio: “Non è la prima volta che mi succede. E molti anni fa mi sono chiusa nella solitudine. L’Isolamento ti porta alla perdizione”.

GF VIP 2018, Lory Del Santo durante la diretta di Mediaset Extra

Lory Del Santo del Grande Fratello VIP è forte, sta già dando dimostrazione che non è sua intenzione portare tristezza. L’abbiamo seguita costantemente durante la diretta di Mediaset Extra e non ha mai avuto alcun momento di cedimento. Anzi: si è data subito da fare scegliendo i prodotti per la spesa, cucinando e conoscendo le storie di alcuni coinquilini della casa (a proposito di storie: Francesco Monte oggi ha fatto delle confessioni davvero importanti!). Lory Del Santo ha avuto una buona impressione di questa esperienza al GF 2018 e sicuramente proverà forti emozioni: “Ho sentito una grande accoglienza. Un grande affetto”.