Lory Del Santo entra nella Casa del GF Vip: la reazione dei concorrenti

Grande Fratello Vip, Lory Del Santo entra nella Casa: la risposta alle critiche ricevute

Dell’ingresso di Lory Del Santo al Grande Fratello Vip si è tanto discusso nell’ultima settimana. Questa sera, però, il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di sentire parlare la diretta interessata in persona. Prima della morte del figlio Loren, ha spiegato lei, l’idea di partecipare al GF Vip l’aveva resa entusiasta. “Ero alle stelle” ha dichiarato difatti lei ripensando al momento della proposta e della firma del contratto. “Poi però poi questa mia felicità non è durata molto” ha aggiunto. Il motivo? La perdita del figlio, il dolore e il lutto l’hanno travolta, fino ad isolarla completamente dal mondo, dagli amici e dal lavoro stesso. Le cose, però, adesso sono cambiate e lei, dopo tutto, si sente pronta a condividere tanto altro. A chi ha tanto criticato la sua partecipazione al GF Vip, infatti, Lory Del Santo in studio ha risposto: “Penso che sia giusto e normale che ci siano persone che la pensano diversamente. Io però devo pensare più a me stessa”.

Lory Del Santo: perché ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip

Lory Del Santo, stasera, ha ancora una volta cercato di spiegare al meglio i motivi che, oggi, l’hanno portata ad accettare un’esperienza come quella del Grande Fratello Vip. “Ovviamente all’inizio non pensavo neanche di essere in grado di partecipare” ha raccontato “Ma io tanti anni fa ho avuto già un’esperienza del genere ed ho preso una decisione diversa da quella di oggi e mi sono isolata… e questa cosa mi ha portato però alla deriva. Il dolore non ti lascia mai ovunque tu sia, cammina e viaggia con te, io lo porto dentro di me, dentro uno scrigno che però è chiuso perché io so che da un’altra parte ho tanto da dare. Voglio dare un messaggio di incoraggiamento anche a tutti quelli che perdono dei cari. La disperazione totale non porta a nulla … Dobbiamo scegliere quelle cose che ci aiutano”.

Grande Fratello Vip, Lory Del Santo varca la porta rossa: la reazione dei concorrenti della Casa

“Spero di non portare tristezza perché io ho lottato tanto nella mia mente per venire qua e per ridere con voi” con queste parole Lory Del Santo ha salutato tutti i suoi compagni di avventura stasera una volta varcata la porta rossa. Le opinioni dei concorrenti del GF Vip sull’ingresso di Lory Del Santo, come quelle del pubblico da casa, sono state divergenti. Maurizio Battista, per esempio, è stato quello che tra tutti ha avuto meno paura ad esporsi. “Non sono d’accordo però è un pensiero mio” ha infatti dichiarato il comico. Secondo lui, infatti, l’isolamento del reality potrebbe non far bene alla showgirl. Le stesse perplessità, ad onor del vero, le hanno poi palesate anche altri concorrenti. Decisamente diversa, invece, la posizione presa dalla Salemi e da Stefano Sala, contenti e felici di vedere Lory mettersi in gioco insieme a loro al Grande Fratello Vip.