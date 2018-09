Maurizio Battista moglie e figli: la vita privata del comico romano

Maurizio Battista, moglie e figli: vita privata dell’attore comico

Maurizio Battista è uno dei partecipanti della terza edizione del Grande Fratello Vip. L’attore e regista è uno dei comici di cabaret più noti. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? È stato sposato per ben due volte. Dal primo matrimonio ha avuto due figli, Federica e Simone. All’età di 59 anni, nell’anno 2016, diventa papà della terza volta della figlia Anna, avuta con l’ex compagna Alessandra. I due si sono conosciuti a teatro, quando Maurizio stava ancora con la sua seconda moglie. La loro relazione è iniziata dopo la fine di questo matrimonio. La storia d’amore nata tra Maurizio e Alessandra ha scatenato non poche polemiche. Infatti, è sin da subito stata notata la loro differenza d’età. Lei ha gli stessi anni della prima figlia di lui, Federica. Quest’ultima, però, pare non abbia mai avuto alcun tipo di problema riguarda questa relazione del padre. Anzi, la giovane ha sempre affermato di essere contenta per Maurizio.

Maurizio Battista: la storia d’amore con Alessandra e la nascita di Anna

Ma nel mese di agosto del 2018, Maurizio ha annunciato ufficialmente la fine della sua storia d’amore con Alessandra. Il comico ha condiviso un video su Facebook, in cui rivelava che la loro relazione era finita. Sebbene inizialmente ci siano state non poche critiche per la loro storia, i due continuarono comunque a vivere il loro amore dando anche alla luce una bambina. La scelta del nome della piccola dipende da un particolare molto importante. Anna era il nome della madre di Maurizio, morta quando l’attore aveva solo 20 anni. Proprio in onore della donna, Battista ha preso questa decisione. L’attore comico ci tiene sempre a mostrare sui social i momenti che trascorre con Anna.

Maurizio Battista, la fine della relazione con Alessandra: dopo due anni e mezzo l’attore torna single

Al momento sappiamo che Maurizio è single. Nella sua vita esistono solo i suoi figli, dopo la fine della relazione con Alessandra. Nessuno si aspettava che tra loro sarebbe finita dopo due anni e mezzo d’amore. L’attore ha preferito non rivelare al pubblico i motivi che li hanno spinti a prendere questa decisione.