Lory Del Santo e il figlio morto Loren: la confessione dell’ex Rocco Pietrantonio

Loren, il figlio morto di Lory Del Santo: le rivelazioni dell’ex fidanzato Rocco Pietrantonio

Continua a far chiacchierare la morte di Loren, il figlio di Lory Del Santo. Soprattutto da quando la showgirl ha deciso di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, spaccando in due l’opinione pubblica. A difendere Lory ci pensa Rocco Pietrantonio, l’ex fidanzato con il quale ha convissuto due anni e che ha avuto modo di conoscere sia il defunto Loren che l’altro figlio della Del Santo, Devin. In un’intervista concessa al settimanale Spy, Rocco si è detto favorevole all’ingresso dell’ex compagna nel reality show di Ilary Blasi. “Lei non ha un marito che la sostiene economicamente: deve lavorare, ha case da mantenere, ha un figlio, ha uno stile di vita di un certo tipo. Sarà brutto da dire ma la realtà è questa. Se capita un lutto del genere all’imprenditore di turno, che fa, si ferma e non va più avanti con la sua attività?”, ha detto Rocco. Che si è poi lasciato andare a delle toccanti confidenze su Loren e Devin, i figli di Lory Del Santo.

Le parole di Rocco Pietrantonio sui figli di Lory Del Santo

“Quando stavo con Lory (dal 2009 al 2011, ndr) i figli erano piccoli: Devin aveva 17 anni, Loren appena 9. C’era, allora, quello maggiore che faceva gli scherzi a tutti, soprattutto a sua mamma. E questo bambino piccolino e dolce. E io, a mia volta, ero un piccolo papà, mi occupavo di loro, soprattutto di Loren quando Lory era via per lavoro”, ha raccontato Rocco Pietrantonio. Il 36enne, spesso opinionista a Mattino 5, Pomeriggio 5 e Domenica Live, ha così parlato del piccolo Loren: “Era di una bellezza fuori dal comune, di una dolcezza estrema, educatissimo. Seguiva tutte le regole che gli venivano date. Era un piccolo genio, osservava molto“.

Rocco Pietrantonio ha scritto a Lory Del Santo prima del GF Vip

Prima dell’ingresso di Lory al Grande Fratello Vip, Rocco ha scritto un messaggio alla Del Santo. “Le ho scritto quello che rappresentava per me Loren, lei mi ha ringraziato”, ha confidato l’uomo.