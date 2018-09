Lory Del Santo e il figlio morto suicida: “Loren era malato di anedonia”

Lory Del Santo a Verissimo: il figlio Loren si è suicidato perché era malato di anedonia

Lory Del Santo ha svelato a Verissimo la malattia del figlio Loren, che a 19 anni si è tolto la vita lo scorso agosto. Il giovane era malato di anedonia, una patologia cerebrale che porta una persona a non provare piacere in nessun aspetto della sua vita. Una patologia congenita alla sua nascita: il figlio di Loren è infatti nato prematuro nel 1999. “Loren era nato prematuro, aveva avuto un trauma durante la nascita e

la probabilità di farcela all’epoca era pari all 1%. I dottori mi dissero: ‘Ogni giorno che suo figlio vivrà sarà un dono di Dio’. Questa cosa mi ha dato sempre fiducia, ho vissuto tutta la sua vita felicemente. Non ha mai avuto nessun problema fisico, motorio, aveva un corpo magnifico, era un bel ragazzo”, ha spiegato l’attrice e regista a Silvia Toffanin.

Le dichiarazioni di Lory Del Santo sul figlio morto

“Mio figlio soffriva di anedonia. È una malattia del cervello che porta alla degenerazione delle cellule cerebrali. Questa patologia porta alla mancanza di desiderio. Lui non mi chiedeva mai di piu di quello che aveva già, io all’epoca, quando era più piccolo, pensavo che fosse una bella cosa, da persona educata. Invece era uno dei sintomi della patologia. Le persone con anedonia non provano odio, amore, sono indifferenti a tutto quello che accade“, ha ammesso Lory. E poi: “Loren aveva iniziato a sviluppare una doppia personalità, una personalità dissociata. Lo abbiamo scoperto delle piccole cose che lui scriveva per se stesso. Lui studiava e basta, sapeva tutto di tutti, poteva fare già il professore alla sua età. Non amava uscire, frequentare amici. La sua era una patologia congenita alla nascita”.

Lory Del Santo aveva già perso un altro figlio, Conor

Tra le lacrime Lory Del Santo ha ricordato la morte dell’altro suo figlio Conor. “Penso che sia sfortuna e basta. Sono stata per quasi 20 anni con un angelo ma il suo destino era già segnato”, ha detto Lory. Che ha aggiunto: “Ho deciso di fare questa intervista perché non è successo oggi né ieri ma tempo fa. Ho cercato di vivere da sola

tutto questo periodo, senza parlare di nessuno, senza poter avere il conforto di nessuno. Penso sia importante poter parlare, spiegare, per ritrovare la forza di essere forti. Ora voglio riprendermi, uscire, incontrare persone. Non voglio rinchiudermi nel mio dolore. Non prendo neppure medicinali per combattere il dolore”.

Lory Del Santo a Verissimo: “Mio figlio era un angelo”

“Tutte le persone che abbiamo nella nostra vita sono momentanee. Non dobbiamo perdere tempo ad odiare ma dobbiamo amare”, ha sentenziato Lory Del Santo che forse entrerà al Grande Fratello Vip per superare questo immenso dolore.