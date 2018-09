Lory Del Santo, il figlio Loren è morto: “Si è tolto la vita per una grave patologia”

Loren, il figlio di Lory Del Santo è morto: la confessione a Verissimo

Dramma per Lory Del Santo. L’attrice, regista e opinionista ha perso un altro figlio, Loren. Ad annunciarlo la diretta interessata in un’intervista a Verissimo, in onda sabato 22 settembre su Canale 5. “Si è tolto la vita a causa di una grave patologia cerebrale”, ha rivelato Lory a Silvia Toffanin, nella registrazione avvenuta oggi pomeriggio. Il ragazzo è morto un mese fa e prima di questa tragica svolta la Del Santo aveva accettato di partecipare al Grande Fratello Vip. “Dopo quanto accaduto avevo deciso di rinunciare. Oggi ho chiesto di fare lo stesso questa esperienza. Potrebbe essere una terapia”, ha ammesso la donna.

Lory Del Santo racconta la morte del figlio a Verissimo

“Mio figlio Loren ci ha lasciato. Si è tolto la vita a causa di una grave patologia cerebrale. Il suo cervello si è spento per un collasso mentale”, ha detto Lory Del Santo a Verissimo. “Mi sono distrutta la mente in questo periodo per capire se umanamente si poteva fare qualcosa per aiutarlo, ma difficilmente si possono aiutare casi di questo genere. Ho un solo senso di colpa: l’ultima volta che ci siamo visti non gli ho detto ‘ti voglio bene’ anziché baciarlo e basta. Niente altro”, ha aggiunto l’ex protagonista del Drive In. “Ho cercato di vivere da sola questo periodo senza parlare con nessuno. Senza amici. Senza poter dire la verità. Parlo per ritrovare la forza, per essere forte. Ora devo riprendermi. Devo incontrare le persone. Mi hanno detto che stare segregata nel mio dolore non mi può fare che male”, ha concluso.

Lory Del Santo aveva già perso un figlio negli Anni Novanta

Loren è il figlio che Lory Del Santo ha avuto nel 1999 da una fugace relazione: la soubrette non hai rivelato l’identità del padre del ragazzo, che portava dunque il suo cognome. Prima della nascita del giovane, la donna ha perso il piccolo Connor, il figlio avuto da Eric Clapton. La Del Santo è mamma anche di Devin, avuto prima di Loren dall’ex Silvio Sardi.