Lory Del Santo vuole entrare al Grande Fratello Vip: la decisione Mediaset

Lory Del Santo dopo la morte del figlio Loren vuole andare al Grande Fratello Vip: ecco cosa ha deciso Mediaset

Lory Del Santo è pronta per entrare nel Grande Fratello Vip. Nonostante la recente scomparsa del figlio Loren, la showgirl vuole mettersi in gioco nel reality show di Canale 5. In realtà, come svelato dalla diretta interessata e dai vertici Mediaset, Lory aveva già firmato a luglio per entrare nel cast del programma. La morte del figlio avvenuta ad agosto ha cambiato le carte in tavola. “Quando è successo questo dramma si è messa in contatto con gli autori, dicendo che il lutto avrebbe cambiato la situazione. Noi eravamo d’accordo con lei, essendo questa una vicenda molto personale. Rispettavamo il suo volere”, ha spiegato Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5.

Lunedì sera sapremo se Lory Del Santo entrerà oppure no al Grande Fratello Vip

“La Del Santo ci ha richiesto di entrare nel cast del GF Vip. Noi abbiamo pensato che sia giusto che sia lei a decidere. Per lei partecipare al reality è un modo per uscire da questa tragedia. Vogliamo rispettare il suo volere, ma non sappiamo se sarà effettivamente nel cast, fino all’ultimo le daremo la possibilità di decidere. Lei ha dichiarato di volerci essere, ma anche di voler aspettare fino all’ultimo per valutare i suoi sentimenti”, ha aggiunto Scheri. Quindi sapremo di fatto solo lunedì sera se Lory entrerà o meno nella Casa più spiata d’Italia.

La morte del figlio di Lory Del Santo: il pensiero di Signorini e Ilary Blasi

Sulla vicenda si sono espressi pure Alfonso Signorini e Ilary Blasi, rispettivamente opinionista e conduttrice del programma. “Il dolore è un buco nero, ognuno lo vive come vuole. Va sempre rispettato”, ha detto il giornalista e scrittore, nonché direttore di Chi. “Il dolore non va giudicato, rispetteremo la sua volontà”, si è limitata a ribadire la moglie di Francesco Totti.