GF: Signorini stronca Shaila, il lato inedito di Lorenzo fa piangere

Nella puntata del Grande Fratello in onda il 21 ottobre 2024, si torna a parlare del triangolo amoroso composto da Shaila Gatta, Javier Martinez e Lorenzo Spolverato. Quest’ultimo si è detto dubbioso sul rapporto nato tra i primi due, nei giorni scorsi. Il motivo? Lorenzo crede che Shaila abbia bisogno di un uomo passionale e non trova che Javier sia abbastanza focoso. Allo stesso tempo, Spolverato stesso crede di avere il fuoco dentro, a differenza del suo coinquilino.

Lorenzo spesso esagera con le sue opinioni, mostrandosi un po’ troppo pieno di sé. Anche in questa circostanza, non perde occasione per valutare positivamente se stesso e screditare qualcun altro. Shaila, intanto, crede che per Spolverato questa sia una sfida con Javier. “Un uomo vero tace e cerca di risolvere le cose”, dichiara l’ex Velina di Striscia la Notizia. In questi giorni, Shaila e Lorenzo hanno chiarito e ammesso che tra loro c’è solo un’amicizia.

Ma è chiaro che da parte di entrambi non ci sia solo questo. Pertanto, molti telespettatori ritengono sbagliato l’atteggiamento dei due concorrenti. Intanto, vanno in onda alcune clip che ritraggono Lorenzo, nei giorni scorsi, mentre scredita Javier, accusandolo di non essere focoso. Martinez non reagisce bene, anzi. “Tu non sai niente! Sciacquati la bocca”, tuona il pallavolista argentino, che con Shaila sta trascorrendo momenti anche passionali. Spolverato provoca e stuzzica il coinquilino: “Perché ti offendi? Foco non un ‘di più'”.

Intanto, Shaila al GF continua a portare avanti il suo personaggio avvolto nell’ambiguità e nell’incertezza. Questo suo atteggiamento, però, infastidisce Alfonso Signorini, quando le chiede di dire la sua su Javier e Lorenzo. La Gatta replica con la solita e noiosa frase “ci stiamo conoscendo”. Il conduttore non ci sta: “Sì, ma questa storia che ci stiamo conoscendo dura da 20 giorni”. E, in effetti. il padrone di casa non ha affatto torto, tanto che riceve l’applauso del pubblico.

GF: la difficile infanzia di Lorenzo Spolverato commuove

Per Lorenzo i blocchi della nona puntata non finiscono con Shaila e Javier. Subito dopo, Spolverato ripercorre la sua infanzia, durante la quale ha affrontato con la sua famiglia momenti bui dal punto di vista economico. Esce così fuori un lato inedito di Lorenzo. “A noi non ci hanno mai fatto mancare l’amore”, ha raccontato nei giorni scorsi il gieffino a Shaila. Ripercorrendo la sua vita dall’adolescenza in poi, il gieffino dopo tante malefatte ha cambiato vita.

“Grazie Alfonso, per avermi rinfrescato la mia vita fino a oggi. Diciamo che è una cosa che capita, non te ne accorgi, ti sembra tutto normale. Fai i conti quando sei grande. La normalità era svegliarsi i litigi e le urla delle persone che abitavano a fianco a noi, uscire e vedere motorini rubati. Girando l’angolo, vedere donne pedinate da uomini, compagnie brutte… tanta rabbia nelle persone. Poi in qualche modo, nonostante i miei genitori mi avessero insegnato l’educazione, quando uscivo facevo problemi. Ho fatto del male a delle persone nel gruppo con cui uscivo per dimostrare che ero forte, era come se fosse tutto normale”

A un certo punto, Lorenzo ha deciso di abbandonare le cattive compagnie e non è più tornato indietro. Un momento toccante quello che vede protagonista Spolverato, il quale fa commuovere un po’ tutti.

Lorenzo al Grande Fratello rivede sua madre

Dopo aver ripercorso la sua vita, Lorenzo ha modo di riabbracciare sua mamma Cristina. Quest’ultima entra nella Casa più spiata d’Italia e dà subito un consiglio al figlio:

“Sei un uomo perfetto, sei fantastico. Ma una cosa te la devo dire, un consiglio ti do: non essere permaloso. Quando ti viene fatta una critica pensa dieci volte prima di rispondere. Guarda dove sei arrivato”

La donna fa sapere al figlio che tutti i loro cari, da fuori, lo salutano. “Complimenti che ha tirato su, tra mille difficoltà, questo uomo”, afferma Signorini. “Bisogna combattere sempre e mai mollare”, risponde la mamma di Lorenzo. Quest’ultimo spiega di consigliare sempre a sua madre di godersi la sua vita ora. Cristina ammette che Spolverato è uguale a lei, poi si dice convinta del fatto che tra Helena e Shaila lo vede più vicino alla seconda.