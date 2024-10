GF, Shaila e Javier passionali: lei spiazza con parole hot

Qualcosa sta realmente nascendo tra Shaila Gatta e Javier? La Casa del Grande Fratello si fa sempre più interessante, almeno dal punto di vista “sentimentale”. È vero, non ci sono state finora grandi dinamiche coinvolgenti degne di interi blocchi in puntata (Alfonso Signorini sarà contento?), ma bisogna ammettere che qualcosa sta cambiando. Nella mattina di giovedì 17 ottobre, proprio pochissime ore fa, Shaila si è aperta con le amiche di Non è la Rai, raccontando di come l’inquilino spagnolo le stia facendo perdere la testa ogni giorno sempre di più. Lorenzo è ormai capitolo chiuso, anche se quest’ultimo ancora rosica e non lo ammette, e l’ex velina di Striscia La Notizia sta allentando molto la rigidità, lasciandosi andare a dichiarazioni piuttosto passionali.

In giardino, in compagnia delle tre amiche Rai, Shaila ha parlato delle maniere dolci di Javier che, lasciandola dormire nel letto serena, l’avrebbe cominciata ad accarezzare sul viso e sui capelli, dandole anche tutta una serie di baci sul collo. Inutile dire che le reazioni di Pamela, Ilaria ed Eleonora siano state le reazioni della maggior parte del pubblico che ha assistito virtualmente alla narrazione, ma ciò che più ha lasciato di sasso tutti è la frase che Shaila ha espresso con moltissima nonchalance: “Quando ci abbracciamo è come fare l’amore“. Consapevole che quanto detto sicuramente finirà in un blocco della diretta di Canale 5, l’ex allieva di Amici sembra essere davvero presa dall’ex tentatore Javier: che sia l’inizio di un innamoramento?

Shaila a briglia sciolta, ma il web si divide: fa davvero?

Il bacio pare esserci stato sotto le coperte, ma ora Shaila ammette di “sentirsi una bambina“, sensazione assolutamente non presa in considerazione prima di entrare nel reality. Forse Javier sta davvero riuscendo a sciogliere la sua rigidità, forse è davvero giunto il momento per lei di godersi i momenti senza la paura del giudizio degli altri, coinquilini e opinioniste in studio. Eppure, il web è diviso tra chi pensa che sia tutto naturalmente bellissimo e chi, invece, legge un po’ di finzione negli atteggiamenti di lei. Ma come, non era prima interessata a Lorenzo, poi a Javier, poi di nuovo a Lorenzo e poi, quando Javier ha messo le distanze, si è sentita di tornare sui suoi passi? Molti pensano che sotto ci sia una strategia e tanti altri vedono Javier molto più “noioso” da quando si è avvicinato concretamente a Shaila.

Dove si nasconde la verità? Resta il fatto che ammettere che abbracciarlo sia come fare l’amore è qualcosa di molto forte e se non fosse sentito beh, questo andrebbe sicuramente a suo sfavore. Lei sembra sincera, ma i colpi di scena, quando si tratta di Grande Fratello, sono sempre dietro l’angolo.