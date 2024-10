La diretta del Grande Fratello continua a “servire” ed è Lorenzo Spolverato l’attuale inquilino finito nell’occhio del ciclone. Il ragazzo, già protagonista di numerosi blocchi delle puntate del reality di Alfonso Signorini, sta continuando a “spararne” una dietro l’altra, quasi dimenticandosi di essere ripreso e alimentando le perplessità nel pubblico a casa. Il web non è molto convinto né di lui, né del suo “ruolo” all’interno del gioco: chi è Lorenzo? Si chiedono le persone da casa, mentre gli altri inquilini gli fanno notare che a volte, quello che dice, dovrebbe essere pensato un pochino di più.

L’ultima “sparata” di Spolverato ha coinvolto Maria Vittoria Minghetti, medico estetico di 31 anni. L’ironica battuta di Lorenzo, probabilmente detta non con cattiveria, nascondeva però quel retro-pensiero di svalutazione della sua professione, che sul web non è piaciuto affatto. In camera da letto, in compagnia delle Non è la Rai, l’inquilino stava proprio parlando di Mavi quando, incalzando sul discorso, ha poi aggiunto: “Vabbè ma lei cos’è che fa, l’estetista?“. Immediata la reazione delle amiche, che subito hanno iniziato a ridere e hanno anche detto che se mai venisse fuori questa clip Maria Vittoria avrebbe reagito molto male. Una figura non proprio positiva, che non solo sminuisce il lavoro della coinquilina, ma anche quello delle estetiste: verrà fuori in puntata?

Mamma mia che ridere,pensa perculare Mavi perché secondo loro fa l’estetista quando i primi

ignoranti sono loro. Acculturatevi capre!#grandefratello#grandefratelllo #GrandeFratello pic.twitter.com/pBx6Eh8TUB — Shivansh (@ShivanshRa40949) October 16, 2024

Insomma, questa battuta sarà stata anche detta con leggerezza, ma la domanda che il pubblico da casa (e di X in particolare) si fa è una: che bisogno c’era di sminuire la professione di una persona pur sapendo oggettivamente che professione lei svolga nel suo quotidiano?

Lorenzo punge anche Iago: il web “condanna” le parole dell’inquilino

Negli ultimi giorni Lorenzo pare essere una bomba a orologeria. Prima il commento infelice a Iago in merito alla sua non paternità (gli avrebbe detto che non avendo empatia per forza non ha figli), poi la battuta sul lavoro di Maria Vittoria: il web è letteralmente impazzito, con reazioni per lo più omogenee. Sul social dei tweet qualcuno scrive:

Sei anni di studio infernale ti laurei in medicina con 110 e lode fai un anno di anatomia patologica e poi un master per specializzarti in medicina estetica e qualcuno ti viene a dire che sei un’estetista letteralmente lo prenderei a pugni […]

Pensiero condiviso da tanti altri utenti, ma c’è anche chi pensa che ci sia troppa pesantezza sui social e che ormai tutto sia diventato un appiglio per fare polemica. Insomma, la solita routine mediatica che si ripete. Nessuno vuole mettere in croce nessuno, ma il pubblico non sta apprezzando questo concorrente, che pare essere un po’ stratega, soprattutto, così dicono, dopo l’ultima puntata.