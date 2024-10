GF, confessioni a luci rosse e volgarità: Tommaso esagera

Che cosa succederà nella puntata del Grande Fratello di questa sera, lunedì 14 ottobre? La carne al fuoco pare essere tanta: eliminazioni, sondaggi, uscita di Carmen e, forse, ma ancora è tutto da vedere, uscita di Enzo Paolo Turchi, ma non solo. C’è qualcosa che coinvolge altri due inquilini della casa più spiata d’Italia: Maria Vittoria e Tommaso, al centro di alcuni recentissimi video molto discussi.

La diretta offre sempre dettagli interessanti, attimi che prima di arrivare nella puntata serale condotta da Alfonso Signorini, arrivano ai veri “osservatori” da casa. Su X, ad esempio, è diventato virale il video in cui la dottoressa Maria Vittoria e l’idraulico Tommaso hanno un breve ma significativo confronto. Il focus del rapido scambio di battute è piuttosto palese: si parla di desiderio sessuale e di come il giovane ragazzo, con dei modi discutibili, abbia palesato proprio questo “istinto”. Insomma, il solito grande main theme che ogni anno ritorna e che ogni anno, essendo argomento “caldo”, occupa più di un blocco in prima serata (e non solo).

Prima il bacio (sfuggito), poi i passi indietro: cosa ha detto Tommaso di poco “carino”?

Maria Vittoria e Tommaso sono stati i primi inquilini a essersi scambiati un bacio affettuoso, che però pare essere sfuggito alle telecamere attentissime della Casa del Grande Fratello, evidentemente impegnate a seguire altre vicende, forse più “succose” di questa. Baci a parte, ad accendere la discussione fuori e dentro la casa, sarebbero state le parole pronunciate proprio dall’idraulico senese dopo il fatto. Che a Maria Vittoria piacesse Tommaso era evidente (e lei non ha mai nascosto questa attrazione), ma Tommaso, dal canto suo, ha scelto di “troncare” subito la cosa, nonostante inizialmente avesse ammesso (e confermato) il suo interesse. Dopo avere confessato a Luca Calvani del bacio e avere sinceramente affermato che non ci sia nulla che non vada nella ragazza, Tommaso ha poi aggiunto alcuni dettagli, che chiaramente non sono passati inosservati.

“Lei è molto bella e dolce” – avrebbe detto Tommy, facendo poi due passi indietro e ammettendo che in tutto questo avvicinamento ciò che gli manca di più sarebbe il contatto fisico. Ed è proprio qui che il web si è concentrato; sulle parole dell’idraulico nei confronti di un impulso del tutto naturale, ma espresso in un modo, a detta dei più, “poco rispettoso”.

Dobbiamo smettere di dormire insieme. Perché da parte mia un po’ di attrazione c’è ma non ci fa bene, sia per un discorso d’età e poi perché essendo qui dentro io… Per onestà mia per non prendere in giro me… Mi sono detto ‘ci voglio provare o no?’…”

Fino a qui tutto lecito, ma le cose sono andate avanti quando Tommaso, confrontandosi con i suoi amici, ha confessato:

Per me sarebbe solo una cosa fisica. Voglio stare con lei? Sì, perché mi manca questo affetto fisico […] Perché comunque è un mese che sono qui dentro e ho bisogno di quello. Ho 24 anni e io voglio questo […]

La sincerità è sicuramente apprezzabile, ma le modalità non sono piaciute: Tommaso avrebbe chiesto in confessionale di fare entrare una ragazza per lui, magari coetanea, proprio per approcciare in modo diverso seguendo anche il suo desiderio.

mavi: “modera le parole hai capito? in diretta non lo dire, non è bello da sentirsi dire a una donna “è solo per trombare perché non trombo da tanto””

tommaso: “ah e che dico? che dico?” ma da quale montagna del sapone è sceso sto tipo? 💀#grandefratello pic.twitter.com/PO03YwxVNl — threshold – il napolitano fugoso 🧲 (@heythreshold) October 14, 2024

Falso, egoista, ineducato: al web Tommaso non convince e Mavi lo “avvisa”

Maria Vittoria stamattina è andata da Tommaso e lo ha in un certo qual modo avvisato di “non dire” determinate cose in diretta. I toni sono chiari, le parole altrettanto, ma quindi dov’è il problema? Su X è oggettivo, dato che molti utenti stanno criticando Tommaso di essere un falso, zotico, egoista e anche poco rispettoso nei confronti delle donne. Tra chi lo descrive come “bestia” e chi pensa che non sappia trattare le donne nel modo giusto, qualcuno lo giustifica. Del resto, dicono, avere un desiderio erotico è del tutto normale, specie a quell’età e soprattutto se si considerano le “condizioni” in cui stanno vivendo tutti, quindi “reclusi”.

Mentre il video “incriminato” continua a fare discutere, l’attesa per la diretta cresce e tutti si chiedono che cosa succederà e quanto, effettivamente, si parlerà dell’accaduto.

Non ci resta che attendere: voi da che parte state?