GF: bacio tra Mariavittoria e Tommaso, Lorenzo vicino ad Helena

Notte d’amore al Grande Fratello. Come da tradizione del sabato sera, anche ieri, 12 ottobre, gli inquilini si sono lasciati andare in una scatenata festa a tema anni ’80. I concorrenti si sono calati perfettamente nell’atmosfera del decennio, indossando costumi iconici e ballando sulle note dei grandi successi dell’epoca. Tra danze sfrenate e brindisi, l’amore sembra aver trovato terreno fertile, coinvolgendo tutte le coppie “in divenire” della Casa. In particolare, Shaila ha sorpreso tutti: dopo essersi riavvicinata a Javier durante la notte precedente, ha nuovamente cambiato rotta. Se solo una settimana fa dichiarava di essere molto attratta da Lorenzo, ora ha deciso di tornare tra le braccia dell’argentino.

Difatti, Javier e Shaila hanno passato tutta la serata vicini, scambiandosi delle tenere effusioni. Il pallavolista ha provato anche a baciarla, ma l’ex velina si è tirata indietro, probabilmente sentendo che fosse ancora troppo presto per fare quel passo. Nel frattempo, Lorenzo non è rimasto a guardare. Dopo il forte litigio avvenuto lunedì scorso, il modello ha fatto pace con Helena. I due hanno avuto un lungo confronto, durante il quale il giovane si è scusato per i suoi atteggiamenti aggressivi. Inoltre, le ha confessato di stare molto bene con lei, pur non riuscendo a sviluppare un sentimento più profondo all’interno della Casa.

Helena, al contrario, si è dichiarata apertamente a lui, dicendo: “Ti ammiro, apprezzo anche i tuoi difetti, mi piace tutto di te, tutto”. “È la prima volta che una donna mi prende così, come hai fatto tu”, ha risposto Lorenzo. Alla fine, i due si sono scambiati un lungo e tenero abbraccio, sotto lo sguardo di Shaila. A questo punto, pare essere giunti alla fine di questo quadrilatero. Tuttavia, c’è chi ha notato che, dopo essere stata a letto abbracciata con Javier, la ballerina si è precipitata in giardino per osservare la conversazione tra Lorenzo e Yulia. Per questo, in tanti credono che l’ex allieva di possa presto cambiare nuovamente idea.

che cucciola Helena

comunque a Spolverato gli si deve dare atto di riuscire a farla rinascere quando vuole

è un potere che hai Lorenzo

non abusarne

Helena sta sotto un treno per lui#grandefratello #helenzopic.twitter.com/jTb3SYKWXp — Priceless💎YEET🫳🏻🫳🏻 (@POAMATTAIM) October 13, 2024

Mariavittoria e Tommaso: scatta il bacio

Dopo il famoso ‘quadrilatero‘, pare essere nata un’altra coppia nella Casa del Grande Fratello. Si tratta di Mariavittoria e Tommaso, che hanno stretto un legame speciale fin dall’inizio del reality. Il reciproco interesse tra i due è stato notato da diversi spettatori, che hanno già iniziato a fare il tifo per questa storia. Ebbene, ieri sera, Mariavittoria ha confessato ad Amanda Lecciso di aver baciato Tommaso. A quanto pare, il bacio è avvenuto nella notte di venerdì, 11 ottobre, ma le telecamere del GF non sono riuscite a catturare la scena.

Parlando con Amanda, Mariavittoria ha chiarito che, pur non avendo ancora sviluppato veri e propri sentimenti per Tommaso, è interessata a conoscerlo meglio anche fuori dalla Casa: “Sicuramente c’è attrazione. Lui mi piace, però è molto chiuso. Io non mi sbilancio subito e anche lui è come me. Se ho voglia di conoscerlo fuori? Certo, non mi precludo nulla, lo porterei a cena”. Successivamente, anche Tommaso ha parlato del bacio durante una chiacchierata con Luca Calvani, ammettendo di provare interesse per la 31enne di Roma.