GF, Lorenzo esagera con Helena: gesto polemico, urgono sanzioni

Lorenzo Spolverato nel mirino. Fin dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, il modello milanese ha attirato l’attenzione del pubblico per il suo carattere frizzantino e per essersi avvicinato ad alcune donne della Casa. Inizialmente, sembrava essere nato un grande feeling con Shaila Gatta. Tuttavia, dopo una scenata di gelosia di Lorenzo, l’ex velina si è allontanata e ha preferito proseguire la conoscenza con un altro concorrente, Javier Martinez. Nel frattempo, Spolverato ha iniziato un flirt con Helena Prestes, che sembra essersi presa una grande cotta per lui.

Inoltre, Lorenzo ha fatto parlare il pubblico per la sua rivalità con Iago Garcia, che sembra proprio non sopportarlo. L’attore spagnolo ha più volte criticato gli atteggiamenti del modello, definendolo costruito e aggressivo, soprattutto con le donne. Proprio durante la puntata di ieri, giovedì 3 ottobre, i due hanno avuto un duro scontro, in cui se ne sono dette di tutti i colori. Helena ha persino deciso di prendere le sue difese, nominando l’attore spagnolo. Nonostante ciò, dopo la diretta, Lorenzo ha avuto dei comportamenti alquanto discutibili con la brasiliana. Ma, cos’è successo esattamente?

Prima di tutto, Lorenzo ha voluto mettere in guardia Helena riguardo Shaila. L’ex velina sembra infatti aver finalmente scelto tra Javier e Spolverato, decidendo di continuare a frequentare solo l’argentino. Tra le motivazioni dietro questa decisione, Shaila ha citato anche Helena, dicendo di essersi affezionata a lei e di non volerle causare sofferenza. Tuttavia, questa spiegazione non ha convinto Lorenzo, che ha dubitato delle parole della ballerina e ha consigliato a Helena di non fidarsi. Secondo lui, Shaila nutre ancora interesse per lui e non sarebbe stata del tutto sincera, menzionando frasi ambigue come “mi manchi” che gli avrebbe detto fino a poco prima.

Successivamente, i due si sono ritrovati in giardino, dove la regia li ha ripresi in un momento piuttosto teso. Ad un certo punto, si è infatti visto Lorenzo afferrare improvvisamente la gamba di Helena per zittirla. “Tanto ora vado a dormire sennò poi te ne dico”, ha detto mentre continuava ad insistere affinché smettesse di parlare. La brasiliana ha quindi risposto: “Menomale in Tv non vedono quanto sei brutto”. Lorenzo, infastidito, si è infine rivolto contro l’influencer dicendo: “Ne prendi, ne prendi”.

Come fa a piacervi sto tipo, anche solo la gestualità è da red flag istantanea.

Come fa a piacervi sto tipo, anche solo la gestualità è da red flag istantanea.

#GrandeFratello

Il video si è diffuso rapidamente sui social, scatenando una bufera contro il modello. In tanti hanno dato ragione a Iago, definendo i suoi atteggiamenti con le donne aggressivi e inaccettabili. Per questo, in tanti sostengono che debbano esserci provvedimenti seri contro di lui, richiedendo addirittura la squalifica. Alfonso Signorini deciderà di sanzionare il gieffino? Non resta che attendere per scoprilo.