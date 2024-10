Grande Fratello 18, 6° puntata: nominati, eliminato, Iago-Jessica

La sesta puntata del Grande Fratello è iniziata con Alfonso Signorini che ha annunciato il ritorno nella Casa di Ilaria Clemente, con una notizia importante da dare. Ma prima di dedicarsi a questo blocco, il padrone di casa ha preferito parlare degli ultimi scontri nati tra i concorrenti e, in particolare, tra Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi. Subito dopo il confronto tra le due concorrenti, si sono inserite in questa dinamica le Non è la Rai. Ilaria, Pamela ed Eleonora non hanno un pensiero positivo sulla cantante romana e l’hanno dichiarato a gran voce.

Infatti, la Galassi e la Petrarolo si sono espresse urlando contro Jessica, in salotto. Subito dopo, è arrivato l’annuncio in diretta di Ilaria Clemente, che è incinta. Quest’ultima ha lasciato ufficialmente il gioco. La puntata, dopo questa lieta notizia, è andata avanti con il blocco dedicato a Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. Signorini ha fatto notare che non sono molto chiari e schietti nei loro rapporti, svelando un sospetto: “Magari sono d’accordo, li abbiamo sgamati”.

Dopo di che, il padrone di casa ha dato la possibilità a Beatrice Luzzi stasera al GF di replicare alle accuse, lanciando una stoccata a Perla Vatiero in diretta.

Grande Fratello: Iago Garcia vs Lorenzo Spolverato

Signorini ha dedicato un blocco ad Amanda Lecciso, la quale sente molto la mancanza dei suoi figli. Stasera la sorella di Loredana ha avuto l’opportunità di riabbracciare Ivo, il suo ex marito. Tra loro c’è un bene profondo che li lega. Amanda ha ammesso: “Alfonso, è meglio adesso di prima”. Durante questo incontro, ecco che la Lecciso ha potuto riabbracciare anche suo figlio Ninni.

La serata è andata avanti con Clarissa Burt, che ha parlato della sua storia d’amore con Massimo Troisi: “Un pezzo di cuore che mi è rimasto per tutta la vita”. Poi è stato dato spazio a un nuovo confronto, quello tra Iago Garcia e Lorenzo Spolverato. L’attore spagnolo ha le idee abbastanza chiare:

“Non sto qua per fare un gioco e uscire nelle clip, portando la peggio parte di me stesso. Invece, questa persona qua la critica la prende con aggressività. Dovrebbe riflettere sulla sua attitudine, anche quando parla con le donne ha un atteggiamento aggressivo. Quando ricevo una critica, la ricevo con rispetto”

Lorenzo crede, invece, che Iago sia una persona invidiosa. Durante questo scontro, le opinioniste svelano il loro punto di vista. Beatrice Luzzi tuona contro Garcia: “Al di là dei tanti giudizi sugli altri, di te stesso non abbiamo ancora saputo niente”. Cesara Buonamici, invece, non ha ancora capito da dove sia nato questo astio tra i due gieffini. Gran parte del pubblico, intanto, si schiera dalla parte di Iago.

GF: sorpresa Enzo Paolo Turchi, Clarissa eliminata

Spazio dedicato a Enzo Paolo Turchi, il quale ha preparato una coreografia sulle note di Rumore di Raffaella Carrà con tutti i concorrenti. I gieffini si sono divertiti a esibirsi stasera in diretta, in giro per le stanze della Casa. Il momento ha appassionato Signorini, che ha annunciato: “Io, Beatrice e Cesara vi diamo 100 euro in più nel vostro budget”. Ed ecco che per Enzo Paolo è arrivata la sorpresa: Carmen Russo l’ha raggiunto il giorno del suo compleanno, con una torta.

Di fronte a Turchi, la showgirl ha spento le candeline, restando però a distanza, tramite un vetro che li ha tenuti divisi. “Non mi devi tradire, sennò io resto qua dentro”, ha affermato improvvisamente Enzo Paolo.

A questo punto, è arrivato il momento di scoprire il primo eliminato del GF 18: Clarissa Burt con il 19% (Mariavittoria 34%, Iago 26%, Amanda 21%). L’eliminazione ha generato tante lacrime nella Casa tra i gieffini, in particolare Yulia, Clayton ed Eleonora.

La sesta puntata è andata avanti con Mariavittoria al centro dell’attenzione. Quest’ultima ha avuto modo di spiegare che non sa come mai, nei giorni scorsi, sia finito il suo orecchino sotto il cuscino di Javier. La gieffina ci ha tenuto a precisare che non corteggerebbe mai così un uomo.

GF sesta puntata, nomination: chi è finito al televoto, Iago e Jessica vicini

Sono iniziate le nomination, verso il finale di questa sesta puntata del GF. I concorrenti stessi hanno scelto quattro preferiti a cui dare l’immunità: Luca Calvani, Non è la Rai, Enzo Paolo Turchi e Lorenzo. Buonamici ha scelto di rendere immune Shaila, mentre Beatrice a Jessica. Durante le nomination, Signorini ha puntato l’attenzione sul rapporto di Jessica con Iago. I due si sono avvicinati in questi giorni e secondo le Non è la Rai potrebbero presto diventare una coppia! Non dispiace al pubblico questa idea. Intanto, al televoto sono finiti Iago, Mariavittoria, Yulia e Clayton.