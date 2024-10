GF, Yulia vs Jessica contro regole di Pier Silvio: web diviso tra urla

Al Grande Fratello, dopo un inizio in serenità, ecco che gli scontri si fanno già accesi nelle prime puntate. La pace nella Casa più spiata d’Italia è durata solo qualche giorno, il tempo di conoscersi e valutare. Si inizia stasera dalle tensioni nate tra Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi. Le due, dall’inizio, non hanno trovato un punto in comune per instaurare un rapporto sereno nella Casa, anzi continuano a discutere animatamente sul niente. Sono volate parole grosse nella scorsa puntata e Alfonso Signorini stasera non può non parlarne.

Yulia si scusa subito con il pubblico per quanto detto. In effetti, nella quinta puntata di questo GF, la Bruschi non ha trattenuto parolacce in diretta, andando contro il nuovo sistema imposto da Pier Silvio Berlusconi nei suoi reality. Di sicuro questi momenti, non avranno fatto felice i piani alti di Mediaset. Si percepisce che la giovane gieffina potrebbe essere stata richiamata dalla produzione per via del suo comportamento, visto che lei stessa stasera in diretta inizia il suo discorso, rivolgendosi a Jessica, con una promessa:

“So dove sono e non penso di ripetere lo stesso errore. Ho detto molte parolacce quando ti sei riempita la bocca di cose che non riguardano il programma”

La Morlacchi sottolinea il tutto facendo notare che Yulia avrebbe “modi molto sgarbati”. Alfonso Signorini, però, interviene segnalando che in realtà “Abbiamo sentito brutte frasi da parte di entrambe”. “Ne uscite male tutte e due”, conclude il conduttore. Dallo studio, Cesara Buonamici esprime la sua opinione, mostrandosi perplessa sul comportamento della Morlacchi, non riuscendo a trovare un motivo per cui ce l’abbia così tanto con lei.

Beatrice Luzzi crede che le due, in realtà, siano “molto influenzate dal giudizio l’una dell’altra, forse ne danno valore”. Allo stesso tempo, l’ex gieffina trova Yulia “più sproporzionata rispetto a Jessica”. Il confronto tra le due termina con la Morlacchi che, con presunzione, afferma di non trovare la Bruschi un personaggio forte. Quest’ultima, invece, pensa il contrario della sua coinquilina.

GF: Non è la Rai si scagliano contro Jessica Morlacchi

Alfonso Signorini vuole ora sapere l’opinione degli altri concorrenti e manda in onda una clip in cui alcuni concorrenti parlano in negativo di Jessica. Tra questi, vi sono le Non è la Rai. Ilaria Galassi esplode in diretta: “Parli sempre tu! Ma chi sei?! Perché fai così? Perché vuoi avere le clip? Rapporti umani non ci sono”. Pamela Petrarolo ha una reazione ancora più forte di fronte ai modi di fare della Morlacchi, che pare sentirsi superiore.

Urlando, Pamela afferma: “Non sarebbe più giusto dire che rosichi perché sta vicino a Giglio?! Dici tanto che sei onesta!”. Il pensiero di questi concorrenti è che Jessica sfrutti il fatto che Yulia è una concorrente facilmente provocabile e, pertanto, le riserverebbe frecciatine e attacchi. Intanto, il pubblico si divide. C’è chi sta dalla parte della Morlacchi e chi dalla parte della Bruschi.