GF 18, 5° puntata: nominati, Iago demolisce, Non è la Rai affondate

Alfonso Signorini è tornato nelle case del pubblico di Canale 5 con la quinta puntata del Grande Fratello 18. Il conduttore ha dato inizio alle danze stasera con Jessica Morlacchi, la quale ha preso un palo da Luca Giglioli, detto Giglio. Durante questo blocco, si è inserita Yulia Bruschi. Quest’ultima è molto amata dal pubblico e stasera pare aver ‘vinto’ il confronto con la cantante romana.

Allo stesso tempo, c’è da dire che Yulia riesce a dividere il pubblico di Canale 5. Subito dopo, Signorini ha dato spazio a Helena Prestes, che in questi giorni ha ricevuto molte critiche, in particolare da le Non è la Rai ed Enzo Paolo Turchi. Il conduttore ci ha tenuto a far notare che, in realtà, la modella brasiliana è una persona molto sensibile. Helena ha poi confermato, con gli occhi lucidi, il sospetto di Alfonso, ovvero che avrebbe voluto piangere.

Infatti, durante la pubblicità, sfogandosi con Lorenzo Spolverato, è scoppiata a piangere. Poco dopo, Helena stasera al GF in confessionale ha commosso tutti. Signorini ha mandato in onda una clip che ha riassunto alcune confessioni fatte dalla modella brasiliana sulla sua famiglia e sul suo difficile passato. La Prestes non ha un bel rapporto con il padre e oggi non parla neppure con sua madre. In lacrime, stasera in puntata ha spiegato:

“Vendevo i capelli per pagare l’affitto. Ci sono tante cose che potrei raccontare. Mia madre? L’ho vista due anni fa, a Natale. Lei non vuole parlare più con nessuno. Non mi dire che lei mi ha mandato qualcosa. Con me è stata un po’ così. Quando ho finito l’esperienza televisiva l’anno scorso, sono andata da lei dicendole che ero innamorata e che volevo vivere in Italia. Lei si è offesa con me, è molto dura. Vuole che metto i soldi da parte. Sì, è rimasta male perché non mandavo più soldi. Lei è istintiva alla sopravvivenza. Abbiamo litigato. Sono andata a marzo in Brasile, ma non ha voluto parlare con me, non mi ha neanche risposto. Non so neanche se è viva”

GF: Beatrice Luzzi affonda Non è la Rai, Iago Garcia demolisce Lorenzo

Nel corso della quinta puntata, non è mancato il momento dedicato a Shaila Gatta e ai suoi dubbi su Javier Martinez e Lorenzo Spolverato. L’ex Velina, ancora una volta, non ha convinto il pubblico di Canale 5 e Beatrice Luzzi ha colpito nel segno. La serata è andata avanti con Mariavittoria.

Le Non è la Rai hanno criticato, nei giorni scorsi, la gieffina riferendosi al suo rapporto con Tommaso Franchi. Quest’ultimo stasera ha chiarito di non aver trovato che Mariavittoria stesse cercando di usarlo per creare una coppia televisiva e finire sotto l’attenzione di tutti. Intanto, dallo studio, Beatrice Luzzi ha affondato Eleonora, Ilaria e Pamela:

“Vorrei dire alle ragazze di Non è la Rai che dovreste considerare che siete in tre e che avete un’esperienza televisiva dovreste moderare questa veemenza, un po’ meno no? Vi consiglio di considerare che siete in tre e la vostra forza è importante”

Nel frattempo, Lorenzo Spolverato ha detto la sua, affermando di aver visto da parte di Tommaso l’intenzione di giocare con Mariavittoria, di fronte alla sua titubanza. Il discorso fatto in puntata dal coinquilini non è stato compreso dall’idraulico: “Non ci ho capito niente Alfonso”. La sua reazione ha divertito Signorini, che però ha consigliato a Tommaso a prendere posizione.

Beatrice Luzzi ci ha tenuto poi a tirare le orecchie a Giglio, facendogli presente che come Tommaso non ha aiutato Mariavittoria nella scorsa puntata,con tanto di critiche, stasera lui avrebbe fatto lo stesso: “Anche tu di fronte al confronto tra Jessica e Yulia non hai fatto nulla per riappacificare o distrarre”. Giglio, però, crede che la situazione di Yulia e Jessica riguardi solo loro e che lui non dovrebbe mettersi in mezzo.

Tra Yulia e Jessica non mi devo mettere in mezzo, perché quella è una situazione loro. A dare una scossa a questo momento noioso ci ha pensato Iago Garcia:

“Lorenzo sta facendo un gruppo di persone con i giovani. Non si avvicina mai a noi per imparare qualcosa e si lamenta per il cibo. C’è la maschera che sta iniziando a cadere. Lui ha una cosa bella, sa essere leader. Ma è come il Generale Custer, porterà tutti alla sconfitta”

Spolverato si è difeso, dicendo di trovarsi meglio con i giovani e chiedendo a Iago se stia provando timore verso di lui.

Shaila, Lorenzo, Javier ed Helena al GF: nessuna conclusione

È arrivato finalmente il momento di scoprire il risultato del televoto. La meno votata, finito direttamente nella prossima sfida a eliminazione, è stata Amanda Lecciso con il 9% dei voti (Shaila 44%, Helena 26%, Iago 21%). Subito dopo, per Shaila Gatta è arrivata la prima sorpresa nella Casa: ha rivisto sua mamma nel giardino. L’attenzione è ricaduta di nuovo sull’ex Velina, quando Signorini ha deciso di tornare a parlare del suo rapporto con Lorenzo e Javier, con la presenza di Helena.

“Non nego che ho preso una scossa da Shaila, ma quando è arrivata Helena mi ha un po’ catturato. Mi ha incuriosito”, ha spiegato Spolverato. Signorini ha fatto, però, notare che il rapporto di Lorenzo e Shaila “non è chiaro”. L’ex Velina, invece, si è lasciata andare a un discorso più lungo, che agli occhi del pubblico sa di “tronista di Uomini e Donne”:

“Allora io ho sempre sostenuto questo, il fatto di concedermi la libertà di conoscere, come farei fuori. Qui uno dovrebbe stare più attento, ma di base ci sono due persone che mi danno una curiosità diversa. Ultimamente mi sono avvicinata a Javier, perché è più misterioso e mi sento in imbarazzo. Allo stesso tempo, non mi nascondo, c’è Lorenzo che ha una parte energetica che mi incuriosisce. Per quello mi prendo del tempo”

Javier ha precisato che, al momento, si stanno un po’ conoscendo e che nessuno pretende niente da nessuno. “Io mi sono sempre sbilanciato e sono sempre stato chiaro”, ha aggiunto l’argentino. Helena, invece, ha ammesso di essere molto insicura. “Si piacciono tutti e questo è evidente. Ma la scintilla tra di voi è scattata o no?”, ha chiesto perplessa Buonamici. La Prestes è stata l’unica a rispondere di sì e ha chiesto a Spolverato di prendere le distanze da ora in poi.

Beatrice Luzzi vede “molta testa e corpi, ma meno cuore”. L’opinionista apprezza Javier.

GF quinta puntata, nomination: chi è finito al televoto

Al Grande Fratello stasera, le Non è la Rai hanno preparato, su richiesta di Signorini, alcune bevande usando il frullatore e unendo strani ingredienti, i preferiti di Clayton Norcross. L’attore di Beautiful ha dovuto indovinare almeno due ingredienti, per vincere la prova della spesa settimanale. Alla fine Clayton non ce l’ha fatta. Dopo di che, sono iniziate le nomination. I concorrenti stessi hanno votato, nei giorni scorsi, i loro preferiti per renderli immuni.

Hanno ricevuto l’immunità dai loro coinquilini: Non è la Rai ed Enzo Paolo Turchi, che si sono aggiunti a Jessica e Tommaso. Buonamici ha reso immune Lorenzo, mentre Luzzi a Helena. Insieme ad Amanda sono finiti al televoto Iago Garcia, Amanda Lecciso, Mariavittoria Minghetti e Clarissa Burt. Uno di loro lascerà definitivamente la Casa, come primo eliminato.