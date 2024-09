GF, Jessica-Giglio: ombre sul vero piano. Yulia ‘vince’, ma barcolla

Nel corso della quinta puntata del Grande Fratello 18, Alfonso Signorini punta sui primi avvicinamenti tra i concorrenti nella Casa. Jessica Morlacchi è la prima a entrare nel discorso legato alla sua situazione sentimentale. Nei giorni scorsi, la cantante romana ha espresso il suo interesse nei confronti di Luca Giglioli, con cui condivide il letto. Dopo aver vissuto momenti divertenti insieme, Giglio ha deciso di chiarire la situazione facendole capire di vederla con gli occhi di un amico.

Jessica ha preso un bel palo da Luca, che lei definisce Tarzan. Dallo studio, nonostante questo, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi fanno il tifo per la Morlacchi, consigliandole entrambe di non demordere. Per la prima volta, le due opinioniste si ritrovano d’accordo. Buonamici ha aggiunto che le relazioni nella Casa “sono momentanee e leggere”, dunque la Morlacchi dovrebbe viversi tutto con più serenità.

“Io non penso di averle dato un palo, ho solo messo le cose in chiaro. Penso che il nostro rapporto sia rimasto come quello di prima”, ha dichiarato Giglio stasera al GF. Il gieffino ha precisato che il rapporto potrebbe crescere nel tempo. Luca ha lasciato così la porta aperta a un’eventuale avvicinamento amoroso con Jessica. E per questo i telespettatori stanno facendo notare che nei giorni scorsi Lorenzo Spolverato ha consigliato a Giglio di sfruttare questa situazione, in quanto la Morlacchi è un personaggio forte.

Questa indecisione di Luca stasera, quindi, fa pensare e insospettire. Intanto, Jessica è convinta che a Yulia Bruschi piaccia Giglio e che i due finiranno insieme alla fine. Non solo, c’è anche chi prova imbarazzo per ciò che sta accadendo, con la convinzione che la Morlacchi stia “elemosinando” attenzioni da Luca. C’è una certa ambiguità anche in Yulia, la quale non si esprime in modo esplicito al riguardo. Stasera ha commentato gli attacchi di Jessica e Mariavittoria:

“A parte l’anello e le cose che sono state dette materialiste… il rapporto mio con Giglio è normalissimo, molto bello. Questo percorso è molto importante per me. Cosa significa che il mio fidanzato mi manca a tratti? Vuol dire che mi voglio focalizzare su me stessa, tenendo conto che fuori c’è una persona a cui voglio bene”

Tale risposta non ha convinto particolarmente il pubblico, che trova Yulia abbastanza ambigua in questa situazione. Molti telespettatori non hanno apprezzato quel “mi manca a tratti”, certi che a nessuna persona fidanzata farebbe piacere sentirselo dire. Nonostante questo, gran parte del pubblico si schiera dalla parte della Bruschi. “Ma niente, che male c’è? Sono amici!”, così Jessica ha risposto in modo ironico quando Signorini le ha chiesto cosa starà mai dicendo il fidanzato della Bruschi vedendola con Giglio.

Yulia ha assicurato che scherza e ride con tutti, tranne con la Morlacchi. Intanto, Signorini ha chiesto l’opinione di Helena Prestes:

“Ah! Vediamo… Io do ragione a Yulia, perché è vero, era più timida e ora si sta aprendo di più. Secondo me, non dovevano litigare per questo. Mi dispiace, spesso sono in mezzo e non mi piace, perché sono due donne forti”

Anche Shaila Gatta si è schierata dalla parte di Yulia, convinta che Jessica stia facendo pesare a una ragazza che sta scherzando.