GF, Lorenzo e Giglio allo scoperto: il piano per manipolare Jessica

Ahi ahi ahi! Appena due settimane all’interno della casa del Grande Fratello e gli inquilini hanno già iniziato a parlare in codice. Il web, sempre connesso con la diretta 24h su 24 sul canale 55 ha beccato Lorenzo Spolverato e Giglio in giardino mentre parlavano in codice di coppie e ruote di scorta. Il piano è venuto allo scoperto, c’entra Jessica Morlacchi.

Jessica quando è entrata nella casa ha subito fatto palese di voler trovare l’amore e finora ha giocato il ruolo caciarone della Bridget Jones innamorata di tutti ma che nessuno vuole. Lei li ama tutti gli uomini nella casa, ma tra quello fidanzato, quello troppo giovane e quello già con un interesse la scelta è rimasta limitata. I suoi occhi sono per Giglio, soprannome di Luca Giglioli, tanto da aver confessato di avere una cotta per lui proprio nelle ultime ore. Nella scorsa puntata di giovedì, Jessica ha pure dedicato ”Come Saprei” di Giorgia al riccio e ha chiesto addirittura l’aiuto di una esperta di conquista, Katherine Kelly Lang, la Brooke di Beautiful. Finora Giglio è rimasto in disparte, ma la strategia creata da Lorenzo Spolverato potrebbe cambiare le carte in tavola.

Lorenzo a Giglio: ”Sacrificati, lei è forte” e il web insorge

Lorenzo fa un po’ il finto tonto, ma agli occhi dei telespettatori non sfugge la sua astuzia quando si tratta di coppie (non a caso è un ex tentatore di Temptation Island). Mentre lui tiene il piede in due scarpe, tra Shaila Gatta e Helena Prestes, dispensa consigli e strategie pure agli altri. Vista la cotta di Jessica per Giglio e visto che Jessica è un personaggio forte, amato dal pubblico, secondo Spolverato, Giglio dovrebbe approfittarne. Stamattina in giardino, Spolverato ha detto a Giglio che dovrebbe sacrificarsi e prendersi Jessica, creare la coppia con lei lo salverebbe dal televoto visto che lei è forte.

Un po’ come quando esci in coppia e ti rifilano l’amica (…), lei è forte e qui puoi fare un altro tipo di percorso. Puoi fare anche una cosa a 3, con una serio e con l’altro flirt, non te ne deve fregare, tu sei troppo buono.

Hai capito Spolverato?! Che piano malefico ha tessuto per il suo amico Giglio? Approfittarsi della cotta di Jessica per salvarsi dal televoto, come se il pubblico non avesse visto questa scena! Il web è insorto immediatamente, chiedendo provvedimenti per i due che comunicavano in codice, cosa assolutamente vietata nella casa. E poi, criticando il piano di Lorenzo per manipolare l’ignara Morlacchi. Chissà se ora Giglio seguirà i consigli del coinquilino e si avvicinerà a Jessica, e chissà come l’ex cantante dei Gazosa la prenderà. Capirà l’inganno o, con gli occhi coperti dal prosciutto, ci cascherà con tutte le scarpe? I fan da casa sono pronti a tutti, non sarebbe la prima volta che qualcuno si presenta fuori dalla casa col megafono per avvertire i concorrenti di strategie contro di loro. Intanto vi lasciamo il video in cui i due ragazzi confabulano alle spalle di Jessica.