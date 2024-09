GF: Shaila gongola, ma è flop. Luzzi azzecca, timori su Javier

Continua la tarantella di Shaila Gatta al Grande Fratello, con Javier Martinez e Lorenzo Spolverato. Alfonso Signorini stasera ha anticipato inizialmente di voler fare chiarezza sulla situazione sentimentale dell’ex Velina di Striscia la Notizia nella Casa più spiata d’Italia. Il conduttore ha chiesto a Shaila e Javier di parlare del loro rapporto, chiusi rispettivamente nel confessionale e nella Mistery Room. A questo punto, è andato in onda il momento in cui la gieffina è andata su tutte le furie quando l’argentino ha deciso di andare a dormire con lei.

La ballerina si è infuriata e non ha trattenuto il disappunto. Stasera, Javier ha immediatamente fatto presente che se avesse saputo del fastidio di Shaila mai si sarebbe permesso di raggiungerla nel letto: “Se io avessi saputo, non l’avrei mai fatto. Mi sembrava di aggiungere un tassello a quello che stiamo costruendo”. A questo punto, anche la concorrente ha chiarito la sua posizione: “Per me il letto è una cosa intima. Mi sono pietrificata, perché ero in imbarazzo”.

La spiegazione di Shaila stasera al GF, nella quinta puntata del 30 settembre 2024, non convince affatto. Molti telespettatori stanno facendo presente di non credere alla versione data dell’ex Velina. C’è chi è convinto che la ballerina non sia davvero attratta da Javier e, per questo, si sarebbe infastidita nel vederlo nel suo letto. Per tale motivo, in tanti stanno consigliando a Javier di “scappare”, in quanto la Gatta sarebbe poco chiara e lascerebbe sempre spazio ai dubbi.

In tutto questo c’è l’ombra di Lorenzo Spolverato, che a detta di Shaila ormai avrebbe scelto Helena Prestes. Il pubblico è convinto che l’ex Velina stia solo prendendo in giro Martinez e che sia interessata ad avere una storia con Lorenzo nella Casa. Quest’ultimo, nei giorni scorsi, ha fatto discutere sul web, in quanto ha consigliato a Luca Giglioli “Giglio” di sfruttare la situazione creata con Jessica Morlacchi perché è molto forte nel programma.

Questo suo consiglio ha fatto insospettire ulteriormente il pubblico, anche perché nel corso delle puntate in diretta Signorini punta sempre sulle coppie che potrebbero nascere nella Casa. Pertanto, Shaila, Lorenzo e Javier sono sempre al centro dell’attenzione. L’ex Velina, quando è stata presa in considerazione da Signorini, stasera al GF, ha esultato ed è corsa felice in confessionale. Martinez, però, è ritenuto dal pubblico una persona genuina, che in questa circostanza sarebbe una specie di vittima. Nel frattempo, dallo studio le due opinioniste hanno detto la loro.

Signorini ha iniziato da Cesara Buonamici: “Cosa non va nel suo corteggiamento? Sembra che tu gli dia dell’imbranato. Agli uomini piace essere loro i corteggiatori, ricordatelo”. Beatrice Luzzi, invece, ha la stessa opinione di moltissimi telespettatori, che credono che Shaila non sia attratta da Javier: “Ho l’impressione che a Javier manchi qualcosa per convincerla fino in fondo e forse aspetta una nuova entrata”.

Non resta che attendere per scoprire come si evolverà questa situazione sentimentale. Intanto, Martinez e Spolverato hanno assicurato che non nasceranno particolari tensioni tra loro. Infatti, entrambi ci hanno tenuto a precisare che cercheranno di non far nascere alcuna lotta tra loro. Nel frattempo, si è inserita in questo triangolo amoroso Helena Prestes, la quale appare da tempo molto interessata a Lorenzo.