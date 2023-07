GF, Pier Silvio non si ferma: altre dure restrizioni, anche per i fan

Sarà davvero un’edizione inedita quella del Grande Fratello Vip/Nip in onda da settembre 2023. Pare che Pier Silvio Berlusconi abbia deciso di imporre ulteriori regole al reality show e così anche ai suoi concorrenti. Ma non solo, secondo la nuova indiscrezione, anche i fan dovranno avere un determinato comportamento sul web. Il blogger e autore televisivo Gianluca Paganotti ha svelato a MondoTv24 un nuovo presunto retroscena riguardante le nuove regole.

Dopo le varie regole imposte sui concorrenti e la conferma sulla presenza di Cesara Buonamici al GF, che oggi ha rotto il silenzio, ecco che arrivano restrizioni per i fan. Scendendo nel dettaglio, questa edizione del reality show “sarà meno social” e le pagine dei fan dovranno fare attenzione a ciò che combinano sul web. Non sono permessi litigi tra loro, come è accaduto negli anni precedenti. “Potrebbe vedere la squalifica del loro beniamino, che sia un Nip o un Vip”, si legge.

Dunque, i fan dovranno starsene con due piedi in una scarpa, pare, ed evitare futili litigi sui social network, altrimenti a pagarne le conseguenze sarà il loro beniamino. Questo ciò che riporta questa indiscrezione. Al riguardo, va precisato, non c’è alcuna conferma ufficiale. Intanto, si legge che il contratto dei Vip potrebbe prevedere la partecipazione al Grande Fratello, un’intervista su un’emittente radiofonica e l’ospitata a Verissimo con Silvia Toffanin.

Inoltre, a breve – secondo questa indiscrezione – verrà svelata un’altra esclusiva che riguarda la Casa di Cinecittà. In questi mesi pare che la struttura abbia subito già dei lavori di ristrutturazione “da cima a fondo”. Un’altra novità legata al regolamento del nuovo Grande Fratello dovrebbe prevedere la squalifica per il concorrente che “ha atteggiamenti o comportamenti che possano innescare una lite”.

In questi casi, a scegliere il suo destino non sarà il televoto, bensì verrà direttamente squalificato. Dopo la squalifica, un ex gieffino non potrà raggiungere Alfonso Signorini in studio, partecipare a un’intervista radiofonica e nel salotto di Silvia Toffanin. Non finisce qui l’indiscrezione. Infatti, ci sarebbero altre regole che i concorrenti della nuova edizione con Alfonso Signorini dovranno rispettare:

“Nessuno può permettersi il lusso, da quest’anno, di non partecipare alle attività della Casa, che deve essere sempre curata e pulita. La parola d’ordine è: ordine, pulizia e rigore. Attenzione anche a mostrarsi in atteggiamenti: per le donne da gatte in calore e per gli uomini troppo latin lover che si spingono ad atteggiamenti che possano trasgredire”

Sarà davvero così? Non resta che attendere per scoprirlo. Di sicuro quella che partirà a settembre 2023 sarà per tutti un’edizione inedita, anche per chi guida da anni i concorrenti, ovvero Alfonso Signorini.