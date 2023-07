GF Vip 8 cast, primi nomi. Pier Silvio “consigliato da Silvia e Maria”

Grandi cambiamenti nei reality show di Mediaset e, in particolare, al Grande Fratello Vip. Già nella passata edizione c’è stato molto trambusto per quanto riguarda il malumore di Pier Silvio Berlusconi verso alcuni comportamenti tenuti dai concorrenti nella Casa di Cinecittà. Oggi è una giornata di scoop sull’ottava edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Iniziando dal cast, in esclusiva TvBlog svela i nomi di due volti che sarebbero già stati confermati per il cast.

Secondo Il Fatto Quotidiano, Pier Silvio avrebbe detto no alla prima bozza degli eventuali concorrenti del GF Vip 8. Ma pare che l’amministratore delegato di Mediaset non abbia bocciato proprio tutta la lista, ma solo qualche nome. Facendo il punto della situazione, i volti in questione sarebbero Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro Iannoni, Antonio Razzi e Justine Mattera. In questi minuti, però, TvBlog fa sapere che questa bocciatura non riguarda una di loro, ovvero l’ex moglie di Paolo Limiti.

Infatti, pare che Justine Mattera farà parte del cast della prossima edizione del reality. Non solo, il nuovo scoop svela un altro nome, quello della cantante Fiordaliso. Quest’anno la scelta dei concorrente risulta un lavoro molto complicato per Alfonso Signorini, che deve sottostare ai cambiamenti richiesti da Pier Silvio.

Grande Fratello Vip 8: Pier Silvio Berlusconi impone le nuove regole

Dopo l’uscita di scena di Barbara d’Urso da Pomeriggio 5 e i primi cambiamenti nei reality show già avvenuti nei mesi scorsi, ecco che Pier Silvio Berlusconi detta le regole in anticipo. Questa volta, prima ancora dell’inizio dell’ottava edizione, l’amministratore delegato di Mediaset mette le cose in chiaro.

Secondo il figlio di Silvio Berlusconi nei reality show ci sono dei limiti che non vanno superati. E questo l’ha spiegato nel dettaglio nei giorni scorsi. Oggi arriva la conferma da Fanpage.it che Pier Silvio sta dettando le sue regole nella selezione dei concorrenti del GF Vip 8. In particolare, per evitare che si cada nel trash e negli eccessi, avrebbe richiesto di evitare la selezione tra influencer e utenti della piattaforma social OnlyFans.

Queste linee dovrebbero essere rispettate anche per la prossima edizione de La Pupa e il Secchione. Quella del Grande Fratello sarà di sicuro un’edizione diversa, con volti noti e sconosciuti. Ecco le regole imposte:

“Alcune fonti hanno fatto sapere a Fanpage.it, che resta salda la volontà di Pier Silvio Berlusconi di offrire agli spettatori, reality che non scadano nel trash e negli eccessi. Inoltre, siamo in grado di aggiungere un ulteriore tassello. Gli autori che in queste settimane stanno selezionando il cast del Grande Fratello e quello de La pupa e il secchione, starebbero applicando due regole ben precise. I due pilastri a cui attenersi sarebbero: ‘No influencer e no OnlyFans’, ci fa sapere una fonte. In particolare, nella casa (soprattutto tra i concorrenti sconosciuti) non sarebbero benaccetti personaggi nati sui social, mentre per quanto riguarda La Pupa e Il Secchione, non sarebbero ammessi concorrenti che abbiano un profilo su OnlyFans”

La seconda regola, legata al social OnlyFans, sarebbe da applicare anche per la selezione del cast del GF Vip 8. Secondo quanto rivela TvBlog, sarebbe in corso “un forte confronto fra gli autori del Grande Fratello Vip e Pier Silvio Berlusconi”. Questo proprio per le regole che sono state imposte da quest’ultimo.

“Un confronto anche acceso, ma su cui l’editore ha le idee piuttosto chiare. Consigliato magari, come alcuni dicono, dalla sua compagna Silvia Toffanin e dalla sua grande amica e sodale Maria De Filippi”

In mezzo si trova Alfonso Signorini, che sebbene sia nel team degli autori del programma, si occupa principalmente della conduzione.