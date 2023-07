Cesara Buonamici: “GF, non ho scelto io. Signorini dominus”

Risale a solamente pochi giorni fa la notizia secondo la quale Cesara Buonamici sarà la nuova opinionista unica del Grande Fratello. Un annuncio che ha scioccato in molti, che non si sarebbero aspettati di vedere la giornalista approdare nel reality di Canale 5. Com’è noto, Pier Silvio Berlusconi ha intenzione di attuare un cambiamento profondo al programma, abbandonando il trash e puntando ad una linea più convenzionale. Per questo, ha voluto la Buonamici al fianco di Alfonso Signorini, la quale ha accettato con entusiasmo la sfida. Oggi, 31 luglio, il volto del TG5 ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera, in cui parla per la prima volta di questa nuova esperienza. Cos’è che l’ha portata a decidere di vestire i panni di opinionista al GF? In realtà, la scelta non è stata propriamente sua:

In realtà non ho deciso io. L’azienda sta rivedendo la natura del programma e mi ha chiesto di partecipare in una veste del tutto nuova per me. Dopo decenni che vivi facendo un certo lavoro, poter arricchire non tanto il curriculum quanto la tua competenza professionale è una bella occasione. E poi se te lo chiede l’azienda per un programma di successo…

Dunque, è stato Pier Silvio Berlusconi a farle la fatidica richiesta, in quella che Cesara ricorda come una “conversazione semplice”. “C’è stata una rapida convergenza. Ci conosciamo da tanti anni, quindi la reciproca comprensione arriva in fretta”, ha spiegato. Se da un lato c’è chi si dice contento di questa nuova piega presa dal programma, poiché stanco degli eccessi degli ultimi anni, dall’altro in tanti si chiedono come possa sopravvivere un reality senza quella quota trash che ne è la caratteristica d’intrattenimento principale per i suoi fedeli spettatori. La Buonamici, però, non è d’accordo con questa visione ed è convinta che questo cambiamento possa solo che giovare alla trasmissione:

E perché? Ogni cosa dipende da come la fai e comunque è la rete stessa che vuole rivedere questo format di successo. Semplificando molto, lo vuole riportare alla freschezza delle origini. Si tratta via via di migliorare un programma di successo, allargando la platea di quelli che lo apprezzano.

A differenza delle scorse edizione, Cesara Buonamici non sarà affiancata da nessuno e affronterà questo nuovo ruolo totalmente in solitaria. Dunque, una doppia sfida per lei, che dovrà già mettersi alla prova in un tipo di contesto a cui non è sicuramente abituata. Ma, secondo la giornalista, sarà lei a dover fare da spalla al vero padrone della trasmissione, ovvero Alfonso Signorini:

Diciamo la verità, qui la “spalla” sono io. E Signorini è il dominus della trasmissione: tra me e Alfonso c’è una solida, antica amicizia; conto sul suo sostegno per inserirmi adeguatamente. Io cercherò di portare l’esperienza accumulata negli anni come giornalista. Io stessa sarò spettatrice, con il compito di suggerire considerazioni che aiutino il telespettatore ad approfondire i temi e le personalità dei concorrenti.

Nonostante questo nuovo importante impegno, però, Cesara tornerà anche alla regolare conduzione del Tg5 delle 20, senza nessun taglio o cambiamento. Proprio poiché la sua immagine è da sempre accostata ad un livello elevato di giornalismo e ad altri tipi di programmi d’informazione (come, per l’appunto, il Tg), non teme che questo salto nel vuoto possa avere qualche effetto negativo sulla sua figura professionale?

E perché ? Il mio compito sarà proprio restare nel mio ambito giornalistico. Mi è stato chiesto di portare me stessa nel nuovo programma, non certo di essere altro. Non avrebbe senso. È evidente però che questa nuova posizione mi trova compressa tra due sentimenti. Da una parte esiste qualche preoccupazione per un impegno del tutto nuovo, in un campo nuovo, per temi nuovi. Dall’altra c’è la spinta a sperimentare un modo per rinnovarsi, per uscire da schemi consolidati e ritrovarsi in un’esperienza inedita, però con la fortuna del bagaglio precedente di decenni di lavoro giornalistico. Insomma aggiungo e non taglio.

Inoltre, Cesara ha ammesso di aver sempre guardato i reality, soprattutto dato che lavora da anni a Canale 5. Tuttavia, ha anche aggiunto che non potrebbe mai parteciparvi come concorrente, data la natura tendenzialmente timida del suo carattere: “Nonostante il lavoro che faccio da decenni, resto una persona tendenzialmente timida e riservata. Guardo sempre con un pizzico di invidia quelli con un carattere diverso. E ora mi pare molto tardi per cambiare”.

Ad ogni modo, non resta che attendere settembre per vedere la Buonamici sulla poltrona del Grande Fratello, al fianco del conduttore Alfonso Signorini. La prossima sarà un’edizione diversa anche per quanto riguarda il cast, che vedrà vivere sotto lo stesso tetto sia i Vip che i Nip, ovvero le cosiddette persone normali. Un elemento che, secondo la giornalista, porterà una vera e propria ventata di freschezza al reality: