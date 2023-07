Grande Fratello 8: c’è il 1° concorrente nip, ecco che lavoro fa

Ancora indiscrezioni sul Grande Fratello 8 che, come ormai tutti sapranno, dal prossimo anno perderà l’acronimo Vip e sarà fatta non solo da personaggi famosi come accaduto nelle ultime edizioni. Il reality partirà ufficialmente l’11 settembre e già da tempo ormai si parla della famosa svolta anti-trash voluta dall’amministratore delegato Mediaset Pier Silvio Berlusconi, secondo la quale, la prossima edizione del programma sarà mista e soprattutto libera da ogni volgarità. Ciò significa che nella Casa più spiata d’Italia entreranno sia personaggi non noti che vip, i quali però dovranno necessariamente essere lontani dal mondo degli influencer e di OnlyFans.

Il primo concorrente Nip

Poche ore fa sul profilo Instagram dell’esperta di gossip Deianira Marzano è apparsa un’indiscrezione sul primo protagonista Nip, ovvero non famoso, della prossima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. A quanto fa sapere la Marzano, che ha dato la notizia certa al 95%, il primo gieffino sarà un macellaio di cui, al momento, non è dato sapere nome e cognome.

“Abbiamo un probabile concorrente NIP. Un macellaio. Certo al 95%”, ha scritto l’esperta di gossip. La Marzano ha poi anche aggiunto un particolare molto interessante riguardo i concorrenti Nip di quest’anno: a quanto pare saranno tutti accomunati dal fatto di esercitare un mestiere molto semplice. Si tratterà quindi, con tutta probabilità, di impiegati, operai, commercianti, artigiani, e chi più ne ha più ne metta.

È importante specificare che al momento si tratta semplicemente di un’indiscrezione e non è ancora arrivata alcuna conferma o smentita dai canali ufficiali del reality. È invece quasi sicuro che i dettagli della prossima edizione del reality si sapranno poco prima della messa in onda della prima puntata, specialmente per quanto riguarda la parte Vip del cast. Non ci resta quindi che attendere ancora un po’ per avere notizie certe.

L’appello di un’ex gieffina

Una nota e molto discussa ex gieffina ha fatto sapere di voler tornare a Mediaset tramite un appello pubblicato su Instagram nelle scorse ore. Si tratta di Aida Nizar, ex concorrente dell’edizione del Grande Fratello condotto da Barbara d’Urso. Dopo essersi fatta conoscere agli spettatori anche grazie alle numerose ospitate nei salotti di Barbara d’Urso, la Nizar è sparita dai radar televisivi italiani ma ora pare che sia arrivato il momento per l’ex gieffina di tornare alla ribalta. Un video appello nel quale la Nizar si è resa protagonista di alcune gaffe.