Barbara d’Urso a casa: il perché (reale) nel folle video di Aida Nizar

Se qualcuno si sta chiedendo perché Pier Silvio Berlusconi ha deciso di dare un taglio netto al ‘trash’ su Mediaset, la risposta può trovarla nel video che di recente ha postato la signora Aida Nizar sui suoi profili social. Il pubblico di Canale Cinque affezionato ai salotti di Barbara d’Urso non faticherà a ricordare il personaggio che, oltre a partecipare al un’edizione del Grande Fratello, per qualche periodo ha infestato in qualità di opinionista i talk di Pomeriggio Cinque e Live – Non è la d’Urso.

La donna è la quintessenza di ciò che Berlusconi non vuole più vedere. Tra l’altro, già quando appariva sulla rete ammiraglia del Biscione, tanti telespettatori non riuscivano a comprendere perché venisse dato spazio a un personaggio simile. La spagnola faceva sparate a raffica che non stavano né in cielo né in terra. Si era oltre il trash, oltre il surreale. Inoltre era palese che l’atteggiamento della signora era artificioso, volutamente pacchiano e smisurato. Insomma, il suo fine era fare casino e inscenare teatrini di dubbio gusto per continuare a guadagnare ospitate.

La Nizar, non paga, nei giorni scorsi ha confezionato un filmato e lo ha spedito sui suoi profili social, appellandosi al numero uno di Mediaset. Nel farlo ha commesso due gaffe epiche (meglio ridere che piangere). Nel corso del suo intervento sconclusionato realizzato in auto, Aida non ha indossato la cintura e si è rivolta a Berlusconi chiamandolo Silvio e non Pier Silvio (chissà se le è giunta voce che il padre è morto). Inutile dire che tantissimi utenti italiani l’hanno bersagliata invitandola a starsene dove sta e assicurandole che non manca a nessuno.

Di seguito l’intervento surreale e come al solito ultrà trash della Nizar:

“Ascolta questo è per te carissimo Silvio Berlusconi! Penso a quello che è stato, pensa a quella che sono stata io a Mediaset Italia. Tutto perfetto, niente di sbagliato, i sogni dei telespettatori sono stati realizzati. Perché il pubblico ha bisogno di me. Ascolta bene Silvio. Ma tu non hai difetti, sei un uomo bravo e così carismatico. Quindi penso che devi veramente ascoltare questa dona spumeggiante e solare che ha fatto adorare la vita di tutti! Non smettere mai di cercarmi, sono pronta per ritornare alla grande da voi in Italia. E quando verrai a trovarmi sarò pronta per Mediaset Italia. Perché io ti voglio un mondo di bene e l’Italia ha bisogno di me. Anche la Meloni mi adora. Cara meloni, prometto di non buttarmi più nella fontana di Trevi. Oppure se vuoi lo faremo insieme. Dai Silvio questa donna ti aspetta! Perché l’Italia chiama il mio nome certamente. Tu Silvio sai che sono una donna nata per il palinsesto televisivo italiano. Ed è proprio così lo sai, a presto Silvio. Questa grande donna è pronta per bucare nuovamente lo schermo della televisione”.

Come poc’anzi accennato, la Nizar ha trovato più volte spazio nelle trasmissioni di Barbara d’Urso. L’esempio di quel che Mediaset non vuole più assolutamente vedere. Senza dubbio Pier Silvio, casomai veda il video di Aida in cui si definisce “spumeggiante”, penserà di aver fatto la scelta giusta: “Mai più simili personaggi sulle mie reti a costo di perdere punti di share”.