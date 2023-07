Naike Rivelli: “Disumano ciò che è accaduto a Barbara d’Urso”

A sorpresa, Naike Rivelli, ha pubblicato su Instagram, nella giornata del 23 luglio, un video dove ha difeso Barbara d’Urso. Nonostante i trascorsi non proprio felici tra le due, la figlia di Ornella Muti ha voluto dire la sua sull’addio della conduttrice a Pomeriggio Cinque, sollevando qualche perplessità.

Naike Rivelli sull’addio di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque

“L’abbiamo avuta in ogni casa e in ogni dove, per così tanto tempo che questa sparizione senza permettergli un ’Addio’ a coloro che l’hanno fedelmente seguita per una vita è disumano e molto poco coerente con il successo del suo show che Mediaset tanto decantava” ha spiegato Naike nella descrizione del video su Instagram dove ha dato il suo parere su quanto successo a Barbara d’Urso. Perplessa nel vedere come alla conduttrice non sia stata data nemmeno la possibilità di salutare il suo pubblico, Niake ha sollevato qualche dubbio sull’operato di Mediaset, che non avrebbe rinnovato il contratto a quella che, come spiegato dalla figlia di Ornella Muti, era stata considerata, per anni, la punta di diamante dell’emittente.

Ottimi ascolti per Pomeriggio Cinque, ma D’Urso via: Naike perplessa

“Ogni giorno c’è stato raccontato da Canale 5 e tutti i media che Pomeriggio Cinque aveva il massimo dello share” ha commentato Naike, ricordando anche come in tempi di pandemia tutte le trasmissioni si erano interrotte meno che quella sopra citata. “Oggi, all’improvviso, scaduto il contratto che portava più ascolti all’azienda, l’azienda non lo rinnova” ha detto perplessa Naike.

Quindi l’ipotesi che i programmi di Barbara d’Urso, tanto osannati fino a poco tempo fa e che sembrava avessero ottimi ascolti, probabilmente erano in crisi. Non avrebbe senso, altrimenti, non rinnovare il contratto a colei che sembrava portasse un ottimo share alle trasmissioni:

“Se oggi lo show che aveva più share sostituisce la sua punta di diamante senza neanche permettergli di salutare i milioni di telespettatori che, nel bene o nel male, l’hanno avuta in casa per trent’anni, allora quei tanto osannati programmi di Barbara d’Urso che dicevate andavano benissimo, in realtà, forse, erano in crisi“.

Per Naike, ad essere colpevole non sarebbe Barbara d’Urso, ma Mediaset. L’emittente avrebbe prima promosso ascolti “fantasmagorici” per poi scegliere di fare a meno della storica conduttrice. La figlia di Ornella Muti ha voluto quindi dire la sua sull’argomento, mettendo in luce l’aspetto contraddittorio di quanto accaduto.

Naike Rivelli e Barbara D’Urso: trascorsi non proprio felici

A sorpresa, quindi, Naike Rivelli ha voluto prendere le difese di Barbara d’Urso, esprimendosi sulle ultime scelte di Mediaset. Tra la figlia di Ornella Muti e la conduttrice di Pomeriggio Cinque, come detto, non è stato sempre rose e fiori. Le due, infatti, sono in causa penale. Barbara d’Urso, si ricorderà, aveva sporto denuncia per diffamazione nei confronti di Naike, con il caso che era deflagrato anche a livello mediatico. Anche la conduttrice, ad ogni modo, aveva recentemente pubblicato un post sui social che sembrava essere una stoccata all’emittente. Mostratasi mentre assaggiava delle albicocche, la frase “assaporo la verità e la bontà” in descrizione aveva suscitato qualche dubbio negli utenti, convinti di una possibile frecciatina.

Come è ormai noto, l’addio di Barbara d’Urso non è stato del tutto tranquillo. La decisione di lasciarla senza programmi, a detta della conduttrice, era stata presa unilateralmente dai vertici Mediaset. Arrivò quindi l’intervista di fuoco dove espresse tutta la sua rabbia e il suo dolore. Molti colleghi ebbero modo di esprimersi sulla vicenda (Milly Carlucci, Stefania Orlando e non solo), ma ora a prendere le difese di Barbara c’è stata Naike Rivelli.