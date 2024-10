GF, Ila è incinta: conferma in diretta, poi lascia la Casa. Le reazioni

Ilaria Clemente lascia ufficialmente nella Casa del Grande Fratello ed è incinta! Alfonso Signorini anticipa ai concorrenti e al pubblico che vivranno una bella emozione. Ed ecco che, con un freeze, l’esperta di cybersecurity torna in salotto dai suoi coinquilini. Proprio qui dà la conferma sulle indiscrezioni uscite fuori in queste ore. Tutto è iniziato quando Ila ha lasciato, all’inizio momentaneamente, la Casa più spiata d’Italia. Dopo di che, i telespettatori più attenti hanno segnalato una rivelazione fatta poco prima dall’ormai ex gieffina alle sue coinquiline.

La Clemente aveva svelato di avere un ritardo e poi ha lasciato la Casa. La sua famiglia ha fatto poi sapere che sarebbe stata la diretta interessata a svelare, nella puntata di stasera, la verità. Ed ecco che la stessa Ila decide di confermare in diretta televisiva di aver scoperto di essere incinta. L’ex gieffina aspetta un figlio insieme al suo fidanzato Daniele, che la attende fuori dalla porta rossa durante il suo annuncio nel salotto. Ila arriva tutta felice, tra i suoi compagni di avventura, dopo aver lasciato la Casa martedì, e dichiara:

“Siete bellissimi, mi siete mancati. Lo so che sono scappata di corsa. Sono qui per spiegarvi un po’ meglio. Quest’anno è arrivato il Grande Fratello e anche l’amore”

Dopo di che, Ila conferma ufficialmente di essere incinta al GF. La Clemente, però, non continuerà un percorso all’interno della Casa. Sicuramente l’ex gieffina ha bisogno di seguire la sua gravidanza per bene lontano dalle luci dei riflettori. Qualcuno ipotizzava che sarebbe rimasta in gioco, realizzando il desiderio di Sonia Bruganelli, che in passato aveva proposto un colpo di scena simile. L’esperta di cybersecurity non può andare avanti con questa esperienza televisiva e lascia con felicità il gioco, pronta ad accogliere il suo primo figlio.

Su domanda delle sue ormai ex coinquiline, Ila spiega di aver avuto la conferma della gravidanza fuori dalla Casa, in queste ore, tramite il test e le analisi. Con un “vi aspetto fuori il più tardi possibile”, la Clemente ufficializza di essere fuori dai giochi. Intanto, Signorini ci tiene a fare delle precisazioni. Innanzitutto, fa i suoi auguri a Ila. Dopo di che, fa notare che l’ex gieffina non ha avuto alcuna esitazione ad accogliere il bambino che aspetta dal suo fidanzato Daniele, che spera di conoscere.

Nel frattempo, Ila racconta agli altri concorrenti che è incinta di tre settimane. Tutti i gieffini reagiscono con gioia e corrono ad abbracciare, dopo il freeze, la Clemente. Sorridono, applaudiscono e si commuovono per lei. Intanto, il pubblico mostra felicità per l’ex concorrente e c’è chi trova che averla nella Casa incinta sarebbe stata un grande colpaccio per il reality show. Ma è ovvio che la salute viene prima di tutto.

Chiuso il collegamento con la Casa, parlando con le sue opinioniste, Signorini ironizza: “Mi aspetta un altro battesimo. No, non c’entro niente in questo caso”. Il conduttore si riferisce al battesimo del figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, che hanno richiesto la sua presenza come padrino perché è stato lui a permettergli di incontrarsi, conoscersi e innamorarsi al GF. Invece, Ila e Daniele si sono conosciuti fuori.