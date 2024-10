GF, Ilaria Clemente incinta: arrivano conferme e reazioni dal reality

Ci mancava soltanto una gravidanza nella storia del Grande Fratello. Pare che il reality show trasmesso da Canale 5 potrà vantarsi anche di questo primato. Tutto fa pensare che Ilaria Clemente, che martedì 1 ottobre ha lasciato il programma ufficialmente per motivi personali, sia incinta. Di fatto, nelle scorse ore, lo hanno confermato alcuni inquilini. Inoltre chi tira i fili del GF, contattato da Fanpage.it per delucidazioni sulla vicenda, ha dato una risposta che porta nella direzione della dolce attesa.

Grande Fratello, inquilini spifferano i motivi dell’uscita di Ilaria Clemente

Subito dopo che si è saputo che la 31enne romana specializzata in cybersecurity ha abbandonato la trasmissione, molti utenti hanno sostenuto la teoria della gravidanza. Motivo? La donna nei giorni scorsi ha parlato di un importante ritardo con alcune coinquiline. Mercoledì 2 ottobre, ecco una sorta di prova della presunta dolce attesa: Mariavittoria Minghetti, Luca Calvani e Amanda Lecciso sono stati immortalati in camera da letto a parlare fitto fitto e a conversare sulla questione che coinvolge la Clemente.

A un certo punto l’attore ha sussurrato: “Non possiamo dire altro, lo so”. Lecciso: “È per una cosa bella…”. Dipende dal momento, da chi hai vicino. Per me non è stata una cosa bella. Non lo è stata. È stato tre anni fa”, ha spiegato Minghetti. Insomma, tutto fa pensare che Ilaria aspetti un bebè.

la prima gravidanza ufficiale del gieffe #grandefratello pic.twitter.com/sfUEOwmNkU — 𝙎𝙖𝙧𝙖 🖤| 𝘽𝙖𝙧𝙗𝙞𝙚 𝙙𝙚𝙥𝙧𝙚𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣𝙚 (@seadatrash) October 2, 2024

La posizione del Grande Fratello

Nel frattempo sui profili social della 31enne, persone a lei vicine che le gestiscono l’account, hanno tenuto a precisare che Ilaria sta bene e che sarà lei eventualmente a riferire i motivi dell’improvvisa uscita dalla Casa più spiata d’Italia. Dunque non c’è alcun allarme riguardante problemi di salute.

Fanpage.it ha fatto inoltre sapere di aver contattato direttamente persone che lavorano al GF, ma che per ora nessuno ha voluto prendersi la briga di smentire o confermare la gravidanza di Ilaria Clemente. Dalla trasmissione hanno aggiunto che, laddove voglia, sarà la stessa 31enne a spiegare i motivi della sua uscita dal reality show.

Infine è opportuno segnalare che Enzo Paolo Turchi, poco dopo l’abbandono della Casa della donna, è stato pizzicato mentre stava parlando con Lorenzo Spolverato. “È una cosa familiare quella della ragazza”, ha scandito l’ex ballerino. Immediatamente, però, la regia del programma ha staccato, preferendo non far emergere altri indizi inerenti alla questione.