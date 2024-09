GF, Ila Clemente “non è come appare”: sospetti con caos su Turchi

Si alza un polverone su Enzo Paolo Turchi al Grande Fratello 18, in queste ore. Il marito di Carmen Russo si ritrova al centro di una polemica sul web. In particolare, sui social network c’è chi sta riservando oggi dei commenti negativi sul ballerino. Ma qual è il motivo? Ebbene il gieffino, tanto amato dal pubblico di Canale 5, è caduto in uno scivolone legato a Ilaria Clemente, che ha definito con un aggettivo che sta facendo infuriare i telespettatori. Allo stesso tempo, c’è chi sta analizzando anche l’atteggiamento della gieffina, che potrebbe mascherare un comportamento ben differente da quello che sembra.

Dopo aver commosso tutti nella quarta puntata, in onda ieri, Enzo Paolo ora si ritrova in una situazione completamente diversa. Infatti, il nome di Turchi è al centro di una polemica. Tutto ha preso inizio quando, dopo la fine della puntata, Ila ha notato in Enzo Paolo un risentimento nei confronti di Helena Prestes. Per questo motivo, ha deciso ieri sera di parlarne direttamente con la modella brasiliana, chiedendole cosa fosse accaduto.

Di fronte alla curiosità di Ila, Helena al GF non ha reagito bene. Infatti, inizialmente la Prestes si è arrabbiata parecchio e poi è scoppiata a piangere. A questo punto, la Clemente ha capito di aver commesso un errore, intromettendosi in una situazione che non la riguardava e causando dei disguidi. Per tale motivo, Ila si è poi recata da Enzo Paolo, al quale ha chiesto scusa, riconoscendo di aver sbagliato a impicciarsi nel suo rapporto con la modella brasiliana.

Turchi non ha avuto una reazione tranquilla. Infatti, si è mostrato infastidito dalla situazione e ha apertamente chiesto a Ila di farsi i fatti suoi: “Fatevi i fatti vostri con le altre persone”. Su questo il pubblico è diviso. Da una parte c’è chi fa notare che in un reality show sarebbe impossibile farsi gli affari propri. Dall’altra c’è chi ritiene di aver avuto la conferma del fatto che Ila stia agendo nell’ombra, impicciandosi di ciò che accade agli altri concorrenti e causando, involontariamente, dei disguidi,

Infatti, c’è anche chi non vede di buon occhio la Clemente. Fatto sta che dopo quanto accaduto, Enzo Paolo ha deciso di parlarne con Iago Garcia, lasciandosi andare a delle affermazioni poco carine. Durante questa conversazione, Turchi ha definito Ila una “cicciottella”, evidenziando così il suo aspetto fisico. Già nei giorni scorsi, la Clemente era finita protagonista di una polemica, sempre da ‘vittima’. I telespettatori credono che anche le Non è la Rai abbiano fatto riferimento al suo corpo, durante una conversazione.

“Quella ragazza… come si chiama? Quella un po’ cicciottella…”, ha affermato Enzo Paolo, il quale non ricordava il nome della gieffina e per far capire la situazione a Iago ha puntato sull’aspetto formoso. Da qui è iniziata la polemica intorno al coreografo, con i telespettatori che ritengono che non avrebbe dovuto usare un termine così poco carino nei confronti della sua coinquilina.