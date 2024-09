Grande Fratello 18, 4° puntata: nominati, Iago vs Luzzi, Yulia trionfa

Alfonso Signorini ha dato inizio alla quarta puntata del Grande Fratello 18 confermando la presenza di Katherine Kelly Lang, interprete di Brooke Logan di Beautiful. L’attrice americana ha fatto parte di più di 9mila episodi della longeva soap opera, durante le quali si è sposata 15 volte. Tra i personaggi che hanno fatto parte della vita di Brooke c’è Thorne, che è stato interpretato da Clayton Norcross. Il conduttore ha dimostrato di essere entusiasta di avere nello studio di Canale 5 un volto così popolare come lei.

Nel frattempo, Signorini ha anche portato in studio il suo primo Tapiro d’oro di Striscia la Notizia, appena ricevuto. La puntata è entrata nel vivo dei giochi quando Shaila Gatta è stata invitata dal conduttore nella Mistery Room. Qui è diventato sempre più chiaro che Javier Martinez ed Helena Prestes pare rappresentino solo delle comparse nella storia che li vede coinvolti con l’ex Velina e Lorenzo Spolverato. Inoltre, durante questo blocco, Beatrice Luzzi ha spiegato il suo punto di vista.

La quarta puntata del GF è andata avanti con l’ingresso nella Casa di Katherine Kelly Lang, inizialmente accolta solo da Jessica Morlacchi. Prima di passare all’incontro dell’attrice di Beautiful con Clayton, Signorini si è concentrato sugli scontri tra Lorenzo e Luca Calvani.

Durante il confronto di stasera, Calvani ha fatto notare che Lorenzo starebbe recitando un ruolo nella Casa, ma non l’ha detto in modo negativo. Infatti, Luca ci ha tenuto a precisare che Spolverato gli piace e che tira fuori in lui la giusta carica. “È amore e odio. Io non lo nominerò mai, mi serve. Lui mi fa molto comodo”, ha sottolineato.

Grande Fratello: Iago Garcia vs Beatrice Luzzi, il battibecco

È arrivato il momento per Katherine Kelly Lang di approdare nel giardino della Casa del GF e celebrare questo finto matrimonio con Clayton. La scena, con tanto di figuracce di Signorini, è stato davvero imbarazzante. Subito dopo, scoppia uno scontro tra Mariavittoria e le Non è la Rai. Mentre le tre amiche si trovavano in confessionale, nel salotto per errore la regia ha mandato in onda un vecchio video che le ritrae mentre parlano male della giovane gieffina. Quest’ultima non l’ha presa bene.

Le parole negative sono legate alla sua vicinanza a Tommaso Franchi. Quest’ultimo non ha preso la parola stasera per prendere le difese di Mariavittoria, affermando che non gli interessa la questione. Beatrice Luzzi ha pensato di invogliare il ragazzo a esporsi per la coinquilina: “Non senti il bisogno di difendere Mariavittoria?!”. Iago Garcia ritiene, invece, che Tommaso abbia fatto bene a non intromettersi in uno scontro tra donne e Signorini ha apprezzato il suo intervento. Non solo, l’attore ha replicato di nuovo alla Luzzi, affermando che a detta sua sarebbe “un poco antica”.

In realtà, molti telespettatori credono che il pensiero di Iago sia di una persona all’antica. Durante la pubblicità, Mariavittoria non ha trattenuto le lacrime.

GF: Enzo Paolo Turchi e la figlia Maria commuovono, il caso Yulia

Signorini ha riservato un blocco anche a Enzo Paolo Turchi in questa quarta puntata. Nella Mistery Room, il ballerino ha rivissuto alcuni momenti in cui nella Casa non ha trattenuto le lacrime pensando alla figlia. Grandi applausi per il concorrente, che stasera ha portato in TV l’argomento legato all’essere genitori in tarda età. “Hai la consapevolezza di non vedere tua figlia grande, anche se non è detto”, ha fatto presente Alfonso. Enzo in lacrime si è lasciato andare a una confessione:

“Grazie a Maria sono ringiovanito soprattutto mentalmente. Vivi una vita nuova. In questo periodo che non sono con lei, penso. Io vorrei stare vicino a lei per darle tutto quello che non ho avuto io. Non parlo di un cappotto o di una bicicletta, ma dell’affetto. Quindi ogni momento mi sembra sprecato”

A questo punto, Signorini ha chiesto il motivo per cui allora è entrato nella Casa del GF. Turchi ha risposto così:

“Al Grande Fratello sto risolvendo alcuni problemi che già avevo. Lo consiglio a tutti, liberatevi. Quando hai dentro cose per molti anni e non ne parli, si ingigantiscono. Quando ne parli con persone che non hanno interessi e hanno problemi simili, ti liberi. Io mi sono liberato, qualcuno mi ha dato ottimi consigli. Il fatto di Maria è un’altra cosa. Risolvendo i miei problemi, non li voglio dare a lei, alla mia famiglia”

Signorini crede che la piccola Maria non veda in lui “il papà vecchio”, ma semplicemente “il suo papà”. Enzo ha raccontato che, prima di entrare nella Casa, la figlia gli ha assicurato: “Papà io so quanti anni hai e io sono fiera di te”. La bambina ha inviato al padre un piccolo messaggio, con il quale gli consiglia di essere forte e di divertirsi. Non solo, Maria ci ha tenuto a fargli sapere che per lei rappresenta “il papà migliore del mondo“.

La puntata è andata avanti con Yulia Bruschi, la quale è stata nominata da vari coinquilini nella passata diretta. Non solo, Helena Prestes nei giorni scorsi ha palesato il suo disappunto, facendo presente che la coinquilina la eviterebbe. Yulia stasera ha smentito questo. Luzzi ha confermato, invece, di vedere la Bruschi in una situazione simile alla sua. In realtà, però, stasera qualcuno si è schierato dalla parte della Bruschi, come Michael e Clarissa, al contrario di ciò che accadeva a Beatrice.

GF quarta puntata, nomination: chi è finito al televoto

Prima delle nomination, i concorrenti hanno dovuto affrontare una nuova prova ricompensa con il talento di Jessica Morlacchi nel canto. Alla fine, i gieffini sono riusciti a superare la sfida e a ottenere i 100€ per la spesa settimanale. Il talento di Jessica ha sicuramente colpito molto il pubblico e qualcuno ha anche scritto sui social di aver avuto i brividi.

A questo punto, Signorini ha svelato finalmente il risultato del televoto, dopo averlo chiuso. Il più votato e, dunque, preferito del pubblico è Yulia, la quale ha ottenuto così l’immunità. Tommaso e Jessica sono stati immuni stasera, grazie al televoto chiuso nella scorsa puntata.

Signorini ci ha tenuto a dedicare uno spazio anche a Clarissa Burt, la quale in questi giorni e stasera ha parlato della difficile infanzia trascorsa con un padre violento. L’attrice ha commosso tutti. Oggi sua mamma vive vicino a lei, così che può prendersene cura.

È arrivato il momento delle nomination. I concorrenti stessi, in questi giorni, hanno votato Enzo Paolo Turchi, Luca Calvani e Non è la Rai per dare loro l’immunità. Beatrice ha reso immune Mariavittoria, mentre Buonamici ha fatto il nome di Clarissa. Al televoto sono finiti Iago, Helena, Amanda e Shaila. Luzzi, prima di chiudere la puntata, ha voluto salutare l’ex suocera, Laura, che in questi giorni “se ne andrà”.