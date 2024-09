GF, Shaila-Lorenzo al vertice! Luzzi stronca, Helena e Javier ombre

Torna al centro della scena Shaila Gatta al Grande Fratello stasera. Con lei Alfonso Signorini entra nel vivo della quarta puntata, in onda il 26 settembre 2024. Il padrone di casa, invitandola a raggiungere da sola la Mistery Room, fa notare che la gieffina appare divisa tra Javier Martinez e Lorenzo Spolverato. In realtà, questo momento vede più protagonista Beatrice Luzzi. L’opinionista esprime nuovamente la sua opinione, cercando di spiegare cosa voleva dire nella passata puntata.

Commentando i momenti in cui Shaila fa la provocatrice con Javier e Lorenzo, la Luzzi aveva diviso un po’ il pubblico. Probabilmente, l’attrice – nella passata puntata – è stata fraintesa con la sua riflessione. Pertanto, stasera, Beatrice tenta di spiegare il suo punto di vista:

“Ti trovo una persona intelligente, non ho nulla di personale, ma è solo per fare delle riflessioni. Il fatto che lei abbia scelto se stessa viene fuori e provocare, come dice apertamente lei, e promettere di provocare un terzo significa ‘usare questi ragazzi’, con cui sicuramente si trova bene. Usa questi ragazzi come fossero degli strumenti per esprimere il suo narcisismo. C’è una piccola differenza… finché lo fai in una discoteca o a casa, va bene. Lì i ragazzi non possono reagire in nessuna maniera né andare via. Loro non sono liberi di rispondere, come farebbero in una situazione fuori. Bisogna riflettere che la propria libertà in quel contesto va ridimensionata”

Durante questa lunga riflessione, Signorini tenta di interrompere l’attrice: “Beatrice è chiaro il tuo pensiero, ho dei tempi da rispettare”. Intanto, Cesara Buonamici prende le difese dell’ex Velina: “Qui parliamo di comportamenti normali dei giovani. È un gioco, a chi non piace si allontana. A chi piace, sta al gioco”. La gieffina prende la parola e replica alla Luzzi, spiegando che lei gioca nella Casa con chi le permette di farlo. “Con questo ho detto tutto”, conclude.

Intanto, sia Javier che Lorenzo si dicono non disturbati dalle provocazioni di Shaila, vedendo tutto come un gioco. Al contrario, molti telespettatori vedono l’atteggiamento di Shaila eccessivo, in quanto starebbe provocando due uomini, senza dire chi in realtà le interessi di più. A detta di questo pubblico, l’ex Velina starebbe con due piedi in una scarpa per portare avanti un gioco e attirare l’attenzione su di sé. In effetti, la puntata di stasera inizia proprio di lei.

E nel triangolo amoroso si è inserita in questi giorni Helena Prestes, la quale si è scambiata un bacio con Spolverato, durante un gioco. “Non si capisce dove vuole andare Shaila”, commenta anche Signorini. Cesara ritiene, invece, che bisognerebbe darle del tempo per conoscerli entrambi. Beatrice Luzzi ritiene che Lorenzo stia vicino a Helena, non solo perché gli piace, ma anche per una questione di gelosia nei confronti dell’ex Velina.

Nel frattempo, ci sono vari telespettatori che vorrebbero vedere Javier fuori da questi inciuci. Questa parte del pubblico ritiene che possa scottarsi da questa storia, con protagonisti Shaila e Lorenzo. In effetti, sembra che questa storia giri intorno a loro due, mentre Helena e Javier fanno solo da ombre per portare avanti il gioco. Nel corso della pubblicità, la Prestes sbotta contro Spolverato per non aver preso una posizione. A detta del pubblico, la modella e Javier dovrebbero capire che rappresenterebbero solo delle comparse in questa storia.