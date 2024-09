GF, Shaila: Luzzi spietata lascia spiazzati. Spolverato sprofonda

La terza puntata del Grande Fratello 18, in onda il 23 settembre 2024, inizia con le prime simpatie nate nella Casa. In particolare, Alfonso Signorini punta l’attenzione su Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. Rispettivamente, ai due è stato chiesto di recarsi in confessionale e nella Mistery Room. Lorenzo appare felicissimo ed emozionato, al punto che esulta quando Signorini lo prende in considerazione. Seduto in confessionale, non riesce a non sorridere dalla felicità di aver dato inizio a questa terza puntata. Da lì, spiega cosa sta succedendo in questi giorni con Shaila Gatta.

Si è creato un piccolo castello e ci ha già lavorato su. Lorenzo ammette di aver deciso di dare all’ex Velina tutta la libertà che le serve, dopo essersi mostrato geloso. Tutto questo poco convince il pubblico. Molti telespettatori ritengono che sia tutto un po’ forzato, in quanto in sole poche ore Lorenzo e Shaila hanno subito messo il piede sull’acceleratore, cercando di creare le prime dinamiche amorose. “Sono un po’ preso, poco poco”, dichiara Spolverato.

“Il tuo atteggiamento genera in chi ha delle aspettative qualcosa di diverso”, spiega a un certo punto Alfonso stasera al GF a Shaila. Il conduttore le fa notare che la gieffina sta creando dinamiche anche con Javier, in questi giorni. Le immagini trasmesse da Signorini, che ritraggono Shaila e Javier in un momento di sensualità, con lei che balla in costume. “E domani mi metto in costume e lo faccio pure a te”, dichiara l’ex Velina, rassicurando Lorenzo.

Mentre Cesara Buonamici dà subito il suo sostegno a Shaila, ecco che Beatrice Luzzi non approva molto il suo atteggiamento. Quest’ultima crede la Gatta stia esagerando nei modo e che stia provocando fin troppo i maschi della Casa più spiata d’Italia. L’attrice spiega il suo punto di vista nel corso della diretta:

“Insomma… nel senso che la donna è libera sì, ma la sua libertà finisce dove la provocazione diventa irrispettosa nei confronti dei maschi che devono controllare degli impulsi. Va bene essere liberi e artisti, ma più rispetto e pudore”

Così, Luzzi si lascia andare a un’opinione abbastanza forte, che divide il web. Beatrice non ha peli sulla lingua, questo si sa. E sembra che Shaila non sia tra le sue preferite di questo cast del GF. Intanto, l’ex Velina punta sulla libertà delle donne per replicare all’accusa:

“Non è mia responsabilità. È un problema loro. Sono semplicemente una ragazza che ride e scherza, perché sono una donna libera e va bene così”

Gli altri gieffini sembrano sostenere la replica di Shaila a Beatrice. C’è chi ritiene che abbia dato la risposta giusta a un messaggio che potrebbe essere frainteso. In effetti, qualcuno ha da ridire sui social network sulla considerazione fatta dalla Luzzi.

Intanto, tra Lorenzo, Javier e Shaila si inserisce Helena Prestes. “Due provocatrici”, fa notare Signorini. Shaila, però, assicura che non c’è alcuna rivalità tra loro.

Grande Fratello: Lorenzo Spolverato in serie difficoltà

Sempre durante questo blocco della puntata, Signorini dà la possibilità a Lorenzo Spolverato di spiegare la triste affermazione fatta nelle scorse ore che ha fatto discutere. Parlando della sua ex fidanzata, ha rivelato che l’amore tossico per lui è comunque amore, contrastando il bellissimo pensiero di Iago Garcia. Stasera, Lorenzo dà le sue spiegazioni, che non convincono:

“La mia relazione è stata tossica e mi sono reso conto poi del male che le ho fatto. Gelosia morbosa, arrivando a non stimarla. Questa è una cosa bruttissima con cui sto facendo i conti adesso. Mi sento in colpa e per questo ho paura ad avvicinarmi a una donna”

Signorini ci tiene a smentire le dichiarazioni fatte da Lorenzo, che continua a sfoggiare il suo sorrisetto. Il conduttore ci tiene a precisare che una storia tossica non è caratterizzata dall’amore. “Bisogna stare attenti e prendere subito le distanze, dall’inizio”, precisa dallo studio Luzzi. “Quando un amore è totalizzante è difficile a mantenere la dualità delle persone, soprattutto in giovane età è difficile mantenere le distanze”, continua l’attrice.

Si cerca di sistemare la situazione di Lorenzo, che in realtà sta solo peggiorando. Lui stesso appare in difficoltà e incapace di uscirne fuori.