GF, Lorenzo: “L’amore tossico è amore”, scoppia la polemica

Non sarebbe il Grande Fratello senza le consuete polemiche. E, a soli sette giorni dall’inizio del reality, è già scoppiata la prima grande bufera di quest’edizione. Nel mirino c’è Lorenzo Spolverato, il modello 27enne di Milano. Negli ultimi giorni, Lorenzo ha già attirato diverse critiche a causa del suo comportamento nei confronti di Shaila Gatta, con la quale ha instaurato un rapporto molto stretto in poco tempo. Nonostante la conoscenza di pochi giorni, Lorenzo ha già fatto scenate di gelosia all’ex velina, dimostrandosi eccessivamente opprimente, cosa che ha infastidito sia la ballerina che molti telespettatori. Ebbene, proprio a causa della sua gelosia, Lorenzo ha commesso uno scivolone che non è passato inosservato agli utenti sui social.

Durante la mattinata di lunedì, 23 settembre, alcuni inquilini si sono ritrovato in giardino per chiacchierare e hanno iniziato a discutere di amore e gelosia, condividendo le loro diverse opinioni sull’argomento. Ad un certo punto, quando è stato sottolineato che alcuni rapporti possono diventare tossici e che in quei casi non si può parlare di vero amore, Lorenzo ha commentato: “Cioè scusa l’amore tossico non è amore?”. Una frase del tutto inaccettabile al giorno d’oggi, soprattutto in un contesto televisivo, che ha immediatamente, scatenato una pioggia di critiche da parte degli spettatori.

Ma, non è finita qui. Subito dopo, Iago Garcia gli ha spiegato che l’amore è voler vedere l’altra persona felice, indipendentemente da tutto. Tuttavia, quest’osservazione ha portato Lorenzo a fare un’altra uscita decisamente discutibile. L’ex volto di Temptation Island ha poi raccontato della relazione con la sua ex fidanzata, una ragazza bellissima, ricordando le sensazioni che provava nei suoi confronti: “Tu vedi quanto sono immaturo su questo? Io la mia ex non la volevo vedere tanto tanto felice, ti dico la verità”.

“È una bella ragazza, ma bella dentro anche, bella che passi e la noti e vuoi conoscerla. Da ragazzo single Leone, metti caso sto con lei e passa un Javier magari è single e la punta”, ha poi aggiunto. Insomma, un pensiero totalmente sbagliato e tossico, che ha provocato la rivolta dei fan del Grande Fratello contro il modello. Nonostante Lorenzo sia consapevole dei suoi errori e del fatto che deve lavorare su se stesso, molti spettatori ritengono che non sia più idoneo a restare nella Casa, e c’è chi pretende che vengano presi provvedimenti seri contro di lui.

Lorenzo: "Cioè scusa l'amore tossico non è amore?"

Poi continua:

"Io la mia ex non la volevo vedere tanto tanto felice" Complimenti pisellone hai pestato due merdoni in 20 secondi non è facile ma tu ci sei riuscito #grandefratello pic.twitter.com/RtDH9ZJy9T — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) September 23, 2024

Un barlume di saggezza in tutto questo discorso è arrivato da Enzo Paolo Turchi che, seduto accanto a Lorenzo, ha detto: “Sai la gelosia che cos’è? È quando uno non si sente all’altezza di quella persona e pensa sempre di essere meno degli altri”. Dopo la bufera social che si è abbattuta su Spolverato, in molti attendono con impazienza di vedere come Alfonso Signorini gestirà la situazione. A questo punto, non resta che aspettare la puntata di questa sera, lunedì 23 settembre, per scoprire cosa accadrà.