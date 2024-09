GF, Lorenzo geloso di Shaila: prima scenata, lei reagisce male

Nonostante siano passati solo quattro giorni dall’inizio del Grande Fratello, i legami tra i concorrenti sembrano già prendere forma. Tra questi, spicca il crescente feeling tra Lorenzo Spolverato e l’ex velina Shaila Gatta, tanto che il pubblico ha iniziato a sperare in una possibile relazione tra i due. La loro evidente complicità non è passata inosservata, alimentando subito le aspettative dei fan. Tuttavia, ci ha pensato l’ex allieva di Amici a smorzare l’entusiasmo e infrangere le speranze del popolo dei social. Ma, cos’è successo esattamente? Oggi, 20 settembre, Lorenzo ha parlato a Shaila di un sentimento inaspettato, davanti al quale lei non ha reagito affatto bene.

Spolverato ha preso da parte la ballerina per rivelarle di essersi ingelosito dopo averla vista interagire in atteggiamenti affettuosi e scherzosi con gli altri ragazzi della Casa, in maniera particolare con Javier. In poche parole, Lorenzo le ha fatto una vera e propria scenata di gelosia, lasciando Shaila abbastanza interdetta. “Sono geloso, mi dà fastidio quando fai massaggi o parli in modo intimo con altri”, ha detto il modello. Al che, l’ex velina ha immediatamente messo le cose in chiaro, sottolineando che tra loro non c’è alcuna relazione sentimentale.

Difatti, lo ha subito “richiamato all’ordine” precisando che, al momento, sono semplicemente amici e che si sono appena conosciuti: “Ma la vuoi finire? Noi siamo amici. Tu non sei il mio ragazzo, io qui sono libera”. “Io sono così, abbraccio e scherzo con tutti, anche fuori dalla Casa. Se fossi fidanzata, sarebbe diverso, ma non lo sono”, ha poi aggiunto, rivendicando giustamente il suo diritto a poter comportarsi e divertirsi come meglio crede. Tra l’altro, Shaila non è stata l’unica ad aver reagito male a questa scenata di gelosia: sul web si è scatenata una forte polemica contro Lorenzo.

Ma Lorenzo che fa questa scenata di gelosia perché Shaila sta con altri ragazzi ma tutto apposto! Mollala subito #grandefratello pic.twitter.com/MNYzOGP2ZN — 𝓡 🫧 (@restachilll) September 20, 2024

Gli utenti hanno criticato duramente il gieffino, ritenendo esagerata una gelosia del genere dopo appena quattro giorno. Inoltre, molti spettatori hanno anche fatto notare che certi atteggiamenti possessivi, soprattutto quando non si è nemmeno fidanzati, sono del tutto fuori luogo. A quanto pare, questa scenata ha fatto riflettere Shaila, la quale pare essere arrivata alla conclusione che sarebbe meglio se lei e Lorenzo restassero soltanto amici.

Dopo che lo stesso Lorenzo ha ammesso di essere una persona estremamente gelosa, la Gatta ha immediatamente risposto: “Vedi? Perciò è bello che siamo questi amici bellissimi che siamo”. Una stoccata non indifferente, che ha messo il modello in difficoltà. Non solo, Shaila gli ha anche detto che lo vedrebbe bene insieme alla nuova arrivata, Helena Prestes, incoraggiandolo addirittura a farsi avanti con un’altra donna. Dunque, i fan possono smettere di sognare nella nascita di una storia amorosa tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato? Non resta che attendere per scoprirlo.