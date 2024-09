GF 2° puntata: Shaila fa discutere, Luzzi smonta Lorenzo, nominati

Alfonso Signorini ha dato inizio alla seconda puntata del Grande Fratello 18, in onda giovedì 19 settembre 2024, salutando gli abitanti dell’Emilia Romagna. In queste ore, questa regione italiana si ritrova in serie difficoltà con il clima e sono tante le persone che stanno lottando. Il conduttore ha precisato di essere vicino con il cuore a queste persone. Il padrone di casa ha ricordato che questo è un reality show e parla di altri argomenti, pertanto è andato avanti con il percorso dei suoi concorrenti. A questo punto, Alfonso si è collegato con la Casa più spiata d’Italia.

Dopo la presentazione di 15 concorrenti nella prima puntata, Signorini ha accolto altri gieffini stasera, tra cui Amanda Lecciso. Prima di presentarla ufficialmente, il conduttore ha accolto in studio Loredana Lecciso, anticipandole che avrebbe avuto uno spazio nel corso della puntata con la sorella. Nel frattempo, Alfonso è andato avanti con la puntata, facendo un recap dei primi giorni trascorsi dai primi 15 concorrenti nella Casa.

La seconda puntata del GF 18 è entrata nel vivo con Jessica Morlacchi e una frecciata di Beatrice Luzzi. La serata è andata avanti con l’ingresso nella Casa di Iago Garcia. Ad accogliere l’attore, noto in Italia per aver interpretato Olmo ne Il Segreto e Justo in Una Vita, sono state Ilaria Clemente e Shaila Gatta. Dopo di che, il concorrente spagnolo ha conosciuto anche gli altri concorrenti.

Grande Fratello, Shaila e Lorenzo: la storia frettolosa non convince

Un blocco è stato dedicato anche a Shaila Gatta, la quale però sembra non convincere una buona fetta di pubblico. Molti telespettatori, dopo averla vista piangere e avvicinarsi a Lorenzo Spolverato dopo solo qualche ora dal suo ingresso, hanno iniziato subito a dubitare di lei. E ancora ora i sospetti sono tanti, al punto che una parte del pubblico crede che i suoi atteggiamenti siano totalmente concentrati su un obbiettivo: avere il blocco in puntata.

Nella Mistery Room, l’ex Velina di Striscia la Notizia, Signorini le ha dato modo di farsi conoscere di più, parlando delle lacrime scese poco dopo il suo ingresso:

“Siamo tutte persone, anche quando siamo abituati a vedere i personaggi noti che fanno vite pazzesche. Ma in realtà siamo tutti fragili. Io spesso lo nascondo, perché mi spiace far star male le persone che mi vogliono bene. Il problema è che non ho nessuno con cui sfogare e covo. Quando sono andata via di casa ho messo una corazza. Non volevo far sapere ai miei genitori che stavo male, altrimenti mi avrebbero detto di tornare a casa. Ero minorenne, era già tanto che avessero concesso di stare fuori casa”

Dal confessionale, Lorenzo ha ascoltato la storia di Shaila da solo. Questa è la seconda puntata e buona parte del pubblico crede che si voglia forzare la mano e creare immediatamente la prima love story. Sono tanti i commenti di telespettatori per nulla convinti. “Io l’ho capita subito… non lo so… l’ho presa a cuore subito”, ha dichiarato Spolverato, addirittura emozionato.

Cesara Buonamici è rimasta colpita da questo legame che è nato subito nella Casa, visto che sembrano avere dei punti in comune molto importante. “Questo è un incontro, a mio parere, felice e casuale”, ha aggiunto l’opinionista. “Siamo delle anime che si riconoscono e si ascoltano”, ha sottolineato Shaila. Beatrice Luzzi ha fatto, invece, presente che l’ex Velina in realtà è una persona forte.

GF 2024 seconda puntata: le sorelle Lecciso e gli altri nuovi concorrenti

Un altro spazio della seconda puntata è stato dedicato alle tre concorrenti che compongono ‘Non è la Rai’. Insieme formano un unico gieffino e stasera hanno emozionato il pubblico con la loro amicizia. In particolare, si è parlato del momento buio vissuto da Ilaria Galassi, la quale ha avuto un aneurisma. Pamela ed Emanuela le sono state sempre vicine.

Subito dopo è arrivato il momento dedicato a Loredana e Amanda Lecciso. Quest’ultima è una concorrente di questa edizione e sua sorella l’ha accompagnata nel suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia. Subito dopo, Signorini ha presentato Helena Prestes come nuova gieffina. La modella ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha varcato l’ambita porta rossa con un bernoccolo in fronte. La concorrente ha svelato di aver sbattuto con la faccia poco prima.

La puntata è andata avanti con Clarissa Burt al Grande Fratello. Quest’ultima ha riflettuto sulla sua vita sentimentale e ha fatto presente di non sentirsi meno donna perché non ha al suo fianco un uomo, com’è giusto che sia. Intanto, si è unita al cast di questa edizione Maria Vittoria Minghetti, nuova concorrente.

Grande Fratello 2° puntata, nomination: chi è finito al televoto, Luzzi si espone

Esclusi i concorrenti entrati nella Casa stasera, i gieffini hanno dovuto fare le prime nomination “vere” di questa edizione. Nessuna immunità da parte di Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici. I due concorrenti più votati dal pubblico, lunedì prossimo saranno immuni. Durante le nomination, Javier ha nominato Lorenzo e ha ammesso di non essere riuscito a trovare un punto di incontro con lui. Beatrice Luzzi si è esposta a favore dell’argentino e ha smontato Spolverato:

“A parte la rivalità tra loro due è evidente dall’inizio… però sono d’accordo, Lorenzo è un po’ too much. Quando fa domande lo fa in maniera aggressiva, come se non stesse ascoltare. Lo vedo teatrale”

Inoltre, sempre durante le nomination, ha fatto il suo ingresso nella Casa un altro nuovo concorrente, Michael Castorino. Al televoto sono finiti: Yulia Bruschi, Tommaso Franchi, Non è la Rai, Luca Giglioli, Lorenzo Spolverato, Ilaria Clemente, Jessica Morlacchi e Luca Calvani.