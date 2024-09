GF, Amanda Lecciso entra ‘con Loredana e Albano’: scene surreali

In occasione dell’ingresso di Amanda Lecciso al Grande Fratello 18, Alfonso Signorini ha deciso di ospitare in studio la sorella Loredana. Quest’ultima, approdata a sorpresa accanto al conduttore nella seconda puntata di questa edizione, si è detta felice. Infatti, Loredana è apparsa particolarmente emozionata per l’esperienza che la sorella sta per affrontare all’interno della Casa più spiata d’Italia. Le due sorelle Lecciso hanno regalato al pubblico momenti che hanno lasciato perplessi, i quali credono che Amanda avrebbe dovuto tuffarsi in questa avventura da sola e non nell’ombra di Albano e Loredana.

Facendo il punto della situazione, il padrone di casa ha fatto notare a Loredana in studio che da tempo non si vede in televisione e lei si è lasciata andare a una battuta: “Non ne avrai sentito la mancanza”. Dopo di che, la Lecciso ha raccontato che le giornate le trascorre leggendo e passeggiando nel bosco. Non solo, ha ricordato il giorno in cui Signorini si è recata a casa sua per trovare lei e Albano. Alfonso si è lasciato andare a una battuta sulla cucina: “Però cucinava solo Albano”.

A questo punto, Loredana ha ammesso di non sapere cucinare. La Lecciso ha poi svelato le sue sensazioni sulla decisione della sorella Amanda di partecipare al GF:

“Per me è una grande emozione essere qui. Mia sorella è tanto più giovane di noi, è una cosa preziosissima. Sto affidando al GF una cosa preziosa. Le figlie mie e di mia sorella gemella, Raffaella, sono come delle sorelle per lei. Quindi è come una figlia per noi”

Dopo tale confessione, la Lecciso ha lasciato lo studio e Alfonso ha anticipato che nel corso della puntata sarebbe stata messa in difficoltà.

Loredana Lecciso al GF

Dopo aver dedicato altri blocchi ai concorrenti già presenti nella Casa, Signorini si è collegato con Loredana Lecciso. Quest’ultima si è recata in una cucina, dove le è stato chiesto di stendere la pasta per preparare le orecchiette. Alfonso ha puntato sul fatto che Loredana non sa cucinare. Una scena surreale, con la Lecciso in difficoltà per via delle sue unghie. La situazione è diventata ancora più sconcertante quando Amanda è arrivata sulla passerella rossa sulle note della canzone Quando il sole tornerà di Albano.

Una scelta, questa, che ha divertito il pubblico, convinto che Amanda sia entrata nella Casa insieme a Loredana e Albano. Infatti, i telespettatori ora si aspettano futuri interventi da parte della Lecciso ‘famosa’. A infastidire una parte del pubblico è anche il tempo che è stato dedicato all’ingresso della gieffina, rispetto agli altri. Come accaduto nella prima puntata del GF, anche stasera ai gieffini che sono entrati nella Casa sono stati riservati alcuni minuti.

Intanto, Amanda ha raggiunto sua sorella Loredana in cucina e qui entrambe si sono messe all’opera. La scena ha comunque divertito il pubblico e Signorini ha ironizzato: “Mi fate pena”. “Ragazzi a pochi passi da voi ci sono due disastri”, così Alfonso ha presentato ai concorrenti in Casa Loredana e Amanda. E finalmente le due sorelle Lecciso hanno fatto il loro ingresso.

Loredana ha accompagnato la sorella con ironia e con le orecchiette (che ovviamente alla fine non hanno preparato loro). Sebbene Alfonso le abbia proposto di restare per tutta la puntata, la Lecciso ha salutato Amanda e il resto dei concorrenti, lasciando la Casa.