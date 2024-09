GF 18, 1° puntata: Luzzi cita Garibaldi e smaschera, Javier-Shaila

È tempo di riaccendere le luci della Casa del Grande Fratello, con la 18esima edizione che prende inizio con la prima puntata in onda nella prima serata di lunedì 16 settembre 2024. Alfonso Signorini ha dato il via alle danze sulla passerella, fuori dalla famosa porta rossa. Cambia la location per questa nuova edizione. La Casa non è più a Cinecittà, bensì ai Lumina Studios, una specie di villaggio costruito appositamente per il reality show. Anche lo studio si trova qui, vicinissimo ai concorrenti.

Signorini ha presentato la nuova location, ha salutato Cesara Buonamici, in attesa di assistere al ritorno di Beatrice Luzzi, questa volta anche lei opinionista. Intanto, il conduttore ha annunciato l’ingresso del primo concorrente o meglio delle prime concorrenti. “Le eterne ragazze più scatenate di Non è la Rai”, così Alfonso ha presentato Eleonora Cecere, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo, che giocano come unico concorrente. Il trio viene identificato come ‘Non è la Rai‘.

La prima puntata del GF 2024 è andata avanti con Signorini che ha raggiunto Buonamici e Rebecca Staffelli in studio. Da qui, il conduttore ha presentato il secondo concorrente, Tommaso Franchi. Prima, però, Alfonso ci ha tenuto a fare delle precisazioni sulla squalifica di Lino Giuliano, il quale è subito intervenuto su Instagram.

Grande Fratello: l’arrivo di Beatrice Luzzi, i nuovi concorrenti

Finalmente è arrivato il momento dell’ingresso in studio da opinionista di Beatrice Luzzi, la quale è arrivata come una star. Non solo, è riuscita a tenere testa a una battuta di Signorini sul suo cachet e quello di Buonamici. Subito dopo, sono stati presentati gli altri nuovi concorrenti. Nella Casa dei Lumina Studios è entrata Clarissa Burt, seguita da Luca Giglioli, Shaila Gatti, Luca Calvani e Lorenzo Spolverato. Nel frattempo, il padrone di casa ha presentato Jessica Morlacchi, la quale ha assistito alle presentazioni di questi suoi coinquilini dal confessionale.

Dopo di che, anche lei è entrata nella Casa, seguita da Enzo Paolo Turchi. Quest’ultimo è stato protagonista di un siparietto simpatico, con la telefonata in diretta di Carmen Russo, subito dopo il balletto con Rebecca Staffelli. La commentatrice social ha raggiunto il gieffino sulla passerella e qui ha ha ballato insieme a lui. La puntata è andata avanti con la prima sfida budget per la spesa settimanale di questa 18esima edizione. Clarissa Burt e Luca Calvani in confessionale, come attori, hanno dato inizio alla prova, che prevede un bacio.

I due concorrenti hanno poi dovuto scegliere due coinquilini a cui far fare la stessa scena. Clarissa ha scelto Tommaso, mentre Luca ha fatto il nome di Eleonora. Alla fine, la prova è stata superata.

Beatrice Luzzi saluta Garibaldi, scambio di battute tra Javier e Shaila

Nel corso della puntata, Signorini al GF ha chiesto a Beatrice di salutare Giuseppe Garibaldi, con cui ormai la storia è definitivamente chiusa. Luzzi ha salutato l’ex gieffino calabrese e ha svelato quanti baci si sono stati tra loro: “Quelli veri saranno stati due? Ma sì!”. Dopo di che, è arrivato il momento di presentare Javier Martinez. Il pallavolista argentino ed ex tentatore di Temptation Island si è presentato nella Casa con un mazzo di rose rosse, che ha consegnato alle sue coinquiline.

Con Shaila Gatta, inizialmente, c’è stata una serie di battute e molti ipotizzano che potrebbe nascere del tenero tra loro. “Ma no, sei argentino. Gli argentini sono traditori. Perché lo dico? Ho avuto esperienze argentine”, ha affermato l’ex Velina. Javier è stato ancora al centro della scena, quando ha dovuto individuare nel pubblico presente fuori dalla porta rossa Ilaria Clemente. Per ora è finita qui la presentazione dei nuovi concorrenti. Il resto del gruppo entrerà nella Casa più spiata d’Italia nella seconda puntata, in onda giovedì 19 settembre 2024.

GF 2024 nomination prima puntata: Luzzi svela la strategia delle gieffine

È arrivato il momento per i primi concorrenti di questa 18edizione di fare le loro nomination. Nella Stanza Super Led, gli uomini hanno inizialmente detto la loro sulle loro compagne d’avventura. A votare stasera sono state solo le donne, all’interno della Mistery. Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici hanno avuto il compito di salvare un concorrente. La seconda ha proposto Enzo Paolo Turchi. Luzzi ha deciso di sostenere la giornalista in questa scelta, sebbene fosse convinta che il marito di Carmen Russo non sarebbe stato nominato.

Così, Enzo è stato immune alle nomination. Javier è stato nominato da più gieffine e piace molto a Beatrice Luzzi, la quale avrebbe voluto dare a lui l’immunità. L’attrice aveva intuito che le concorrenti avrebbero puntato su di lui. Questo perché, a detta dell’opinionista, Javier avrebbe subito dimostrato di essere una persona con personalità. In effetti, è strano che in quattro abbiano fatto lo stesso nome. Ma Luzzi sa benissimo come si svolgono certe dinamiche.

Non è la Rai hanno nominato Javier;

Clarissa ha nominato Javier;

Shaila ha nominato Luca;

Jessica ha nominato Javier;

Yulia ha nominato Javier;

Ilaria ha nominato Lorenzo.

Il più nominato, Javier, inizialmente ha creduto di essere stato eliminato. Alla fine, invece, Signorini ha svelato che l’argentino dovrà dormire in una tenda, in giardino. Dunque, non c’è stata alcuna eliminazione. Il concorrente ha poi dovuto scegliere se trascorrere la notte con una gieffina o un gieffino. Javier ha scelto di trascinare con sé un uomo, in quanto ha preferito non far prendere freddo alle donne. Martinez ha deciso di dormire con Tommaso Franchi.

Signorini ha chiuso la puntata ricordando Nicola Fuiano, colui che ha rappresentato la voce del confessionale per varie edizioni, morto questa estate.