GF, Lino dopo squalifica: “Ora situazione difficile”, Cesara lapidaria

Alfonso Signorini nella prima puntata del Grande Fratello 18 ha fatto delle precisazioni riguardanti la squalifica di Lino Giuliano. L’ex partecipante di Temptation Island, edizione andata in onda in estate, avrebbe dovuto stasera varcare l’ambita porta rossa. Infatti, è stato scelto per comporre questo cast. Ma ecco che stasera Lino non entrerà nella Casa, che ora si trova ai Lumina Studios. Infatti, in tempi davvero record è stato squalificato. A dire la sua ci ha pensato anche Cesara Buonamici, nel corso di questa diretta.

Chiaramente Signorini ha dovuto spiegare cos’è accaduto e perché Lino è stato squalificato. Durante la presentazione dei primi concorrenti, affiancato da Buonamici, il conduttore ha confermato la notizia uscita nelle scorse ore, che aveva già fatto da anticipazione. In questi giorni, si parlava di una possibile squalifica per l’ex fidanzato di Alessia Pascarella e solo oggi è arrivata effettivamente la conferma. Da parte di Lino, intanto, è arrivata anche una reazione, dopo l’annuncio del conduttore.

Ecco le parole usate da Alfonso per confermare la squalifica di Lino dal GF:

“Doveva entrare Lino Giuliano, ma qualche giorno fa ha pubblicato con il suo profilo social un commento omofobo. Lino ha subito ritrattato e si è scusato, con un rammarico che è apparso sincero. Questo genere di linguaggio o contenuti, che offendono tutte le persone di buon senso, va nella direzione opposta che io, Mediaset ed Endemol non seguiamo”

Il commento omofobo a cui Signorini ha fatto riferimento è quello che l’ex volto di Temptation Island 2024 ha condiviso contro Enzo Bambolina. Quest’ultimo, un tiktoker, ha provocato Giuliano e ha avuto indietro una reazione molto forte. Il commento di Lino ha rappresentato una mossa totalmente errata, che ha portato alla sua squalifica, ancora prima di iniziare il percorso all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Un duro colpo per Lino, che tra gli altri partecipanti del reality delle tentazioni era stato scelto per entrare nel cast della 18esima edizione. Le polemiche non erano mancate per via di questa scelta, visto che Giuliano non è stato di certo uno dei volti del programma condotto da Filippo Bisciglia più apprezzati. In tanti temevano che Signorini avesse intenzione di creare una storia simile a quella che ha visto protagonisti Perla Vatiero e Mirko Brunetti.

Intanto, a esprimere la sua opinione sulla squalifica di Lino ci ha pensato anche Cesara Buonamici. L’opinionista è stata decisamente lapidaria. Mentre Signorini ha fatto notare che Giuliano era davvero rammaricato, Buonamici sembra non voler lanciare alcuna parola di sostegno a Lino. L’opinionista ci ha tenuto a precisare che la reazione che il ragazzo ha avuto sui social network, usando quelle parole omofobe, è stata “inappropriata”. Inoltre, Cesara è apparsa particolarmente infastidita dalla cosa.

Lino Giuliano interviene dopo la squalifica al GF

Nel corso della prima puntata del GF, subito dopo la conferma di Signorini, Lino è intervenuto su Instagram. Qui ha scritto un lungo messaggio, con il quale si è subito dichiarato “dispiaciuto per la decisione presa dal Grande Fratello”. Giuliano ci ha tenuto sottolineare di non essere omofobo e poi ha riconosciuto di aver esagerato:

“È vero ho fatto un commento inopportuno, ma è altrettanto vero che mi sono scusato immediatamente, perché attiene a un momento stupido e ho scritto cose che non mi corrispondono”

Lino ha continuato il suo messaggio facendo notare che può capitare a tutti di commettere un errore, “l’importante è rendersene conto e scusarsi, come ho fatto io”. Ora Giuliano spera che tutti possano capire che quel commento non appartiene alla sua realtà. Lino non nasconde che essere squalificato è stato davvero spiacevole e sembra lanciare un piccolo attacco:

“L’esclusione dal Grande Fratello è stata per me un colpo duro. Dopo essermi scusato, speravo in maggiore comprensione, anche considerando la mia età. I social, a volte, bisogna saperli usare, ma nessuno ti insegna realmente come usarli nel modo giusto. Alla mia età, i social spesso sono un mezzo per giocare, scherzare e fare commenti che appartengono a un momento e non a una realtà”

Ora Lino dichiara di aver capito e che starà più attento in futuro, per rendere migliore se stesso. Ma non può nascondere che contava molto sulla partecipazione al GF, in quanto ha rinunciato a tutti i suoi impegni e ora si ritrova “in una situazione difficile”. Questa per lui rappresentava “una grande opportunità per dimostrare chi sono veramente e soprattutto che non sono omofobo”.