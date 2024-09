Lino Giuliano squalificato dal GF: l’annuncio e i motivi (bene così)

L’avventura al Grande Fratello di Lino Giuliano, che era stato arruolato dal reality show nel cast in quota vip, non comincerà nemmeno. Il barbiere napoletano, che ha avuto un po’ di fama grazie alla partecipazione a Temptation Island in onda nell’estate 2024, è stato squalificato dal programma condotto da Alfonso Signorini ancora prima dell’inizio della trasmissione che aprirà i battenti nella serata di lunedì 16 settembre, su Canale Cinque. Mediaset è stata intransigente dopo il commento omofobo rilasciato da Giuliano su Instagram nei confronti del TikToker Enzo Bambolina.

Lino Giuliano fatto fuori dal Grande Fratello: i motivi della squalifica

Ad annunciare in esclusiva la squalifica è stato il sito DavideMaggio.it che ha fatto sapere che nella diretta della prima puntata Signorini comunicherà appunto l’estromissione di Lino Giuliano dal cast. “Racconta anche che sei stato con me, non te lo scordare”, aveva scritto provocatoriamente sui social Enzo Bambolina, rivolgendosi all’ex Temptation in riferimento alla sua imminente entrata al GF. Una boutade che però ha fatto imbestialire Giuliano che ha replicato con un “Ricch*** di merd***”. La sua uscita omofoba è stata fin da subito criticatissima e non è passata inosservata nemmeno ai piani alti di Mediaset, che, tra l’altro, è impegnata in una campagna di sensibilizzazione sul tema dell’inclusività. Dunque la decisione definitiva: squalifica!

Viene da dire, non una grande perdita per il Grande Fratello. Lino Giuliano, a Temptation Island e sui social dopo la conclusione del reality delle tentazioni, si è distinto soprattutto per aver assunto atteggiamenti assai controversi, per usare un eufemismo. Era comunque stato ingaggiato dal GF, probabilmente per sfruttare la storia del triangolo amoroso con protagoniste la sua ex fidanzata Alessia Pascarella e l’ex single di Temptation con cui aveva legato, vale a dire Mayca Randazzo. Non ci sarà invece alcuna dinamica ‘triangolosa’.

La decisione del GF è in linea con quanto da tempo professa il numero uno di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, amante di una tv garbata e non incline al trash volgare. In effetti far entrare nella Casa più spiata d’Italia il signor Lino Giuliano dopo quanto accaduto sarebbe stato un controsenso e un autogol per la rete. Bene così quindi!