GF, Toffanin: “Lino Giuliano, c’è l’ipotesi squalifica”. Reazione di lui

Al Grande Fratello sono dei geni (si fa per dire): prima ancora dell’inizio della nuova stagione, che aprirà i battenti lunedì 16 settembre, sono riusciti a creare un caso ‘trash’ (sarà contento Pier Silvio Berlusconi): protagonista Lino Giuliano, ex volto di Temptation Island che ha scritto nei giorni scorsi un commento omofobo contro il TikToker campano Enzo Bambolina. Immediatamente una miriade di persone hanno chiesto che Lino venga squalificato dal cast del reality show condotto da Alfonso Signorini. Sulla vicenda ha divulgato uno spoiler Silvia Toffanin, nel corso della puntata di Verissimo mandata in onda sabato 14 settembre.

Lo spoiler di Silvia Toffanin e la difesa di Lino Giuliano

“Lunedì sapremo se entrare o meno Lino dopo il commento omofobo”, ha dichiarato la Toffanin durante l’intervista con Beatrice Luzzi. Dunque al GF hanno posto parecchia attenzione sul commento omofobo dell’ex Temptation Island e la decisione se farlo entrare o meno in gioco sarà presa tra poche ore. Naturalmente lo spoiler fatto a Verissimo è arrivato all’orecchio del diretto interessato che su Instagram ha reagito postando una serie di Storie in sua difesa. In particolare Lino ha condiviso diversi messaggi che gli sono stati spediti dai suoi fan omosessuali.

“Io da persona gay non mi sono sentito offeso” o “Io appartengo al mondo gay e sono sicuro che tu sei una bella persona”. Sono due dei messaggi che il barbiere campano ha fatto apparire sul suo account. Inoltre ha anche pubblicato uno scatto in cui lo si vede con una coppia omosessuale, impreziosendolo con le parole che questa gli ha inviato: “Sei una delle persone meno omofobe che conosco. Mi chiami e mi scrivi tutti i giorni. Sono stato il primo a sapere ogni cosa. Adori me e mio marito e noi adoriamo te”.

Dulcis in fundo, Lino ha anche diffuso un pensiero che gli ha rivolto suo fratello:

“Non mi sono mai intromesso nelle cose di mio fratello ma ora devo. Strumentalizzare l’omofobia per fare spettacolo è grave. Questa persona (Enzo Bambolina, ndr) la conosciamo tutti qui a Napoli ed è un provocatore. Mio fratello, preso dalla rabbia, è caduto nella sua trappola. Ma per una frase non potete accanirvi su un ragazzo che di omofobo non ha nulla, e lo confermano le sue tante amicizie con gli omosessuali. Noi veniamo da una buona famiglia e ci è stato insegnato a non avere mai pregiudizi. Noi siamo amici di tutti quelli che ci vogliono bene e ci rispettano. E mi dispiace che questa persona per arrivare ai piani più alti rispetto per mio fratello non ne ha avuto. Volendolo stuzzicare ed insinuare cose non vere solo per fare hype.”

“Indipendentemente dalla scelta del reality voglio che voi sappiate che non sono omofobo. Per il resto lascerò che sia il destino a decidere“, ha concluso Lino. Rapido riassunto di ciò che è successo: Enzo Bambolina sotto a un post dell’ex Temptation, provocatoriamente, ha scritto: “Racconta anche che sei stato con me, non te lo scordare“. Giuliano ha replicato con il commento omofobo che ha scatenato la bufera di cui si è tanto parlato, dando del “ricchio** di mer*a” al TikToker.

Grande Fratello, cosa succederà a Lino Giuliano: lo scenario scontato

Lino Giuliano sarà quindi squalificato ancor prima di mettere piede nella Casa più spiata d’Italia? Quasi sicuramente no, come ha fatto intendere Beatrice Luzzi, opinionista del GF, proprio parlando con la Toffanin. L’attrice ha smontato rapidamente il teatrino, sottolineando che un personaggio come Lino è stato arruolato dal programma proprio perché si sa che è incline a fare scivoloni che creano scalpore. ““Credo che faccia parte del suo personaggio quel commento. Nel momento in cui si è scelto Lino, credo che ci si aspettasse commenti del genere”, ha scandito in modo lucidissimo l’attrice.

“Sì, gravissimo ciò che ha detto, però il GF serve anche a discutere su queste cose, a confrontarsi su ciò e a farne una discussione sociale e utile”, ha aggiunto la Luzzi.

Proviamo a tradurre: lunedì a Lino Giuliano sarà fatto uno ‘shampoo’ da Alfonso Signorini & Co. Poi l’ex volto di Temptation Island dovrebbe essere spedito nella Casa dove dovrà dimostrare di voler affrontare un percorso di ‘redenzione’. Tutto già visto, tutto trito e ritrito. Lo scenario più probabile è che poi saranno coinvolte nel gioco anche la sua ex fidanzata, Alessia Pascarella, e l’ex tentatrice di cui si è invaghito, ossia Mayca Randazzo. Pare che l’obbiettivo degli autori del GF sia quello di riproporre una sorta di triangolo bis simile a quello dello scorso anno composto da Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti. Pure in questo caso tutto già visto, tutto trito e ritrito!