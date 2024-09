Beatrice Luzzi smonta Toffanin: incenerita sul caso Lino Giuliano

Beatrice Luzzi ospite a Verissimo prima di proiettarsi nel ruolo di opinionista al Grande Fratello, in partenza con la nuova stagione lunedì prossimo. Prima ancora dell’inizio della trasmissione, il reality show è già stato travolto da un mezzo scandalo: protagonista Lino Giuliano, volto che il pubblico di Canale 5 ha conosciuto di recente a Temptation Island e poi ingaggiato da Alfonso Signorini e il suo staff. Che è successo? L’uomo sui social ha scritto un commento tremendo e omofobo. Si è mormorato che tale figuraccia potrebbe costargli la squalifica. A confermare le indiscrezioni è stata a sorpresa Silvia Toffanin nel corso della chiacchierata con la Luzzi. Peccato, per la conduttrice, che quest’ultima abbia in un amen fatto saltare in aria il ‘trucchetto’ messo in campo.

Rapido riassunto del ‘caso Lino Giuliano’: nei giorni scorsi Enzo Bambolina, suo conoscente e personaggio noto su Tik Tok, ha lanciato una provocazione all’ex Temptation: “Racconta che sei stato anche con me, nun to scurdà”. Giuliano ha risposto in malo modo: : “RICCH*ON E MERD NCIUCISS, riman t vak a denuncia ma staj prdenn a cap miezu sce?”. Tradotto: “Ricch*one di mer*a pettegolo, domani ti vado a denunciare, ma stai perdendo la testa mezzo scemo?”.

Per via di tale sbrocco si è sussurrato che Lino potrebbe essere scartato dal GF ancor prima di cominciare. La Toffanin a Verissimo ha spoilerato che la vicenda sarà oggetto di discussione nella prima puntata del reality show. “Lunedì sapremo se entrare o meno Lino dopo il commento omofobo”, ha spiegato la conduttrice. “Ah c’è il rischio che non entri?”, ha domandato una sorpresa Luzzi, che probabilmente non è stata informata della faccenda. “Non so, tu fai finta di non sapere”, il consiglio della Toffanin. Beatrice, che è persona non incline a fare teatrini stucchevoli, ha incenerito rapidamente il tentativo di allargare la polemica.

“Credo che faccia parte del suo personaggio quel commento. Nel momento in cui si è scelto Lino, credo che ci si aspettasse commenti del genere”, ha scandito l’attrice. Bingo! Finalmente una che dice le cose come stanno, senza ricamare e senza prendere per il naso il pubblico. D’altra parte ha svelato il segreto do pulcinella: simili personaggi vengono chiamati in tv proprio perché si sa che ‘sbrodolano’ e creano dinamiche, seppur piuttosto misere. Chi li invita e poi fa finta di indignarsi fa piuttosto ridere. A buon intenditor, poche parole…

“Però era molto omofobo, terribile il commento”, ha chiosato la Toffanin. “Gravissimo, però il GF serve anche a discutere su queste cose, a confrontarsi su ciò e a farne una discussione sociale e utile”, ha ribattuto la Luzzi. Insomma, Beatrice ha già smontato sul nascere un teatrino, descrivendo le cose come realmente stanno. Un ottimo inizio, c’è da scommettere che bucherà lo schermo anche nel ruolo da opinionista.