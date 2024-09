GF Lino, rischio squalifica per insulti omofobi: lui si giustifica (male)

La nuova edizione del Grande Fratello sembra essere già partita con il piede sbagliato. Il motivo? Uno dei concorrenti annunciati, Lino Giuliano, si è reso già protagonista di un’accesa polemica, che potrebbe compromettere il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia. La conferma della sua partecipazione è stata data solo pochi giorni fa, attraverso un video divulgato direttamente dalla pagina Instagram del reality di Canale Cinque. L’annuncio era stato immediatamente contestato da molti fan del programma, dato che Lino non è stato affatto apprezzato dal pubblico nel corso della sua partecipazione a Temptation Island, a causa dei comportamenti discutibili avuti con l’ex fidanzata, Alessia Pascarella.

Nonostante ciò, pare che Alfonso Signorini e gli autori del programma siano determinati a ricreare il fenomeno del triangolo Perla-Mirko-Greta con la “quota Temptation”, dando quindi quest’opportunità a Lino. Difatti, sebbene Alessia abbia smentito un suo possibile ingresso nella Casa, molti sono convinti che, più avanti nel reality, la giovane si ricongiungerà con l’ex fidanzato e varcherà la porta rossa. Tuttavia, il posto di Lino potrebbe essere già a rischio, dopo essersi lasciato andare a degli insulti omofobi contro un suo detrattore, ovvero l’influencer napoletano Enzo Bambolina.

Lino Giuliano: insulti omofobi, scoppia la bufera

Tutto è iniziato quando, sotto il video di presentazione di Lino, Enzo Bambolina gli ha scritto ironicamente di ammettere la loro “frequentazione“, dato che l’ex di Alessia Pascarella si era vantato di aver corteggiato diverse ragazze. Al che, il futuro gieffino si è particolarmente offeso, insultando con parole omofobe l’influencer e minacciando addirittura di denunciarlo: “Ric*hione di mer*a, domani ti vado a denunciare. Ma stai perdendo la testa, mezzo scemo”. Da lì, si è scatenata una pioggia di critiche contro di lui e molti utenti hanno iniziato ad invocare la squalifica immediata, sostenendo che un personaggio del genere non dovrebbe avere spazio in televisione, poiché potrebbe rappresentare un cattivo esempio per i telespettatori.

ottimo acquisti al grande fratello alfonso apprezzerà….. pic.twitter.com/H4eD2iKe8Y — 𝘍𝘪𝘭𝘭𝘦𝘳 💉👄 (@fillerlover) September 7, 2024

Lino Giuliano risponde alle accuse di omofobia: le sue parole

Alla luce di tutto ciò, Lino Giuliano è intervenuto su Instagram per giustificare le sue parole e ha colto l’occasione per attaccare nuovamente Enzo Bambolina:

Vorrei chiarire riguardo alle voci che stanno circolando sul fatto che io sia omofobo. Ho molti amici gay e li considero persone squisite, ma ancor prima di essere gay, per me è fondamentale essere delle belle persone. lo giudico le persone per quello che sono, non per il loro orientamento. Sono stato provocato da una persona che, come sapete, a Napoli è nota per essere un provocatore e per creare solo dinamiche e falsità. In questa situazione è stato tirato in ballo anche mio padre, una persona che lui non conosce nemmeno lontanamente, e non accetto che la mia famiglia venga messa in mezzo. Nessuno si deve permettere di toccare ciò che riguarda la mia famiglia.

Dopodiché, ha fatto sapere di aver deciso di agire legalmente contro l’influencer napoletano:

Ho amici gay che vengono a casa mia e sono fidanzati, e non ho mai offeso nessuno. Il commento fatto è stato espresso in un momento di rabbia, a seguito di una falsa accusa che mi è stata rivolta. Per questo motivo, ho deciso di denunciare la persona in questione per diffamazione. Mi scuso con tutte le persone gay nel mondo se qualcuno si è sentito offeso. lo sono con voi, sempre. Chi mi conosce sa che scherzo in modo rispettoso anche con loro e non ho mai giudicato nessun gay.

Ad ogni modo, la solita giustificazione del “ho tanti amici gay” non è bastata e sui social continuano a chiedere a gran voce la sua squalifica. A questo punto, non resta che attendere per scoprire se Alfonso Signorini deciderà di prendere provvedimenti contro Lino o se, al contrario, sceglierà di chiudere un occhio e permettergli di partecipare al Grande Fratello senza conseguenze.