GF 9, Lino nella Casa insieme alla sua ex? Ora parla Alessia

Ormai è ufficiale, uno dei più chiacchierati ex protagonisti di Temptation Island, Lino Giuliano, si sta preparando a fare il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia. A poche ore dall’annuncio della sua partecipazione al celebre reality show, divulgato direttamente dalla pagina Instagram del programma condotto da Alfonso Signorini, l’ex fidanzata di Lino, Alessia Pascarella, ha risposto ad alcune domande poste dai suoi fans sciogliendo ogni riserva sulla sua eventuale partecipazione al reality.

Alessia Pascarella entrerà nella Casa più spiata d’Italia?

L’argomento più chiacchierato delle ultime settimane è stato sicuramente l’ingresso di Lino Giuliano nel celebre reality show di Canale 5, che si appresta a tornare sul piccolo schermo. Molti dei fans del programma avevano infatti ipotizzato che anche l’ex compagna di Giuliano, Alessia Pascarella, avrebbe potuto varcare la famosissima porta rossa insieme alla nota ex tentatrice Maika Randazzo.

Una dinamica che avrebbe riportato in auge il famoso triangolo amoroso, sperimentato già nel corso della passata edizione da Mirko Brunetti, Greta Rossetti e Perla Vatiero. Si è però trattato di rumors e indiscrezioni che fino a ora non avevano ancora ricevuto conferme o smentite.

Nelle ultime ore, a togliere ogni dubbio ai telespettatori ci ha pensato proprio lei, Alessia, che, come anticipato, approfittando di alcune domande poste dai suoi fans su Instagram, ha voluto rompere il silenzio e sciogliere ogni riserva sulla questione: “Rispondo a questa domanda perché devo stare attenta anche a come mi esprimo. Io sto a casa mia, Lino è il concorrente ufficiale. Una cosa è certa: si dicono cose che non so nemmeno io. Vediamo se così è più chiaro“.

Insomma, sembra proprio che Alessia seguirà l’esperienza del suo ex compagno tra le mura della Casa di Cinecittà direttamente dal suo divano. È anche vero che negli anni il Grande Fratello ha abituato i suoi telespettatori a numerosi colpi di scena, motivo per il quale in molti non si sentono di escludere a priori un eventuale ingresso della Pascarella nel cast del reality show, nonostante le sue dichiarazioni in merito.

Insomma, non si può mai dire e non resta che aspettare l’inizio della nuova edizione del reality show firmato Mediaset per scoprirlo.

Lino parla di Alessia e ammette le sue colpe

Nella giornata di ieri, sabato 7 settembre, Lino Giuliano ha risposto ad alcune domande dei suoi fans su Instagram e ha chiarito i motivi della sua lite social con un altro protagonista dell’undicesima edizione di Temptation Island, Raul Dumitras, avvenuta venerdì 6 settembre.

Giuliano ha poi anche risposto a una domanda sulla sua ex Alessia e, con grande sorpresa dei suoi followers, ha ammesso di essere stato proprio lui ad aver sbagliato con lei: “Ho sbagliato io nei confronti di Alessia. Lei avrà sbagliato a parlare e a dire cose non vere sulla mia vita privata ma fondamentalmente l’ha fatto perché era arrabbiata. Alessia è una ragazza serissima“.